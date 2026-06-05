大埔男被屈偷手機遭按頸 片段廣傳網民怒轟未審先判 目擊者致歉

大埔昨日（6月4日）發生一宗由誤會引發的「公審」事件。一名六旬漢在雜貨舖內意外碰撞一名女子後，不慎掉落自身手機，卻被對方誤當成小偷。現場多名熱心市民在未明真相下聯手制服男子，目擊者更將過程拍下上載至網絡。豈料警方翻查閉路電視後，證實手機確屬男子物品，女事主此時才驚覺根本無帶手機出街。事件大逆轉後引發輿論爭議，網民紛紛調頭炮轟目擊者未審先判。拍攝者迫於壓力，於今日（6月5日）下午發帖向老翁致歉。

事發於昨日下午1時許，大埔廣福道86號一間雜貨舖內，一名61歲姓霍男子，在店舖意外撞到一名52歲姓李女子。期間，一部手機從霍男身上跌出，霍男隨即拾起，然而李女卻質疑自己手機遇竊，隨即高呼求助，數名熱心市民上前協助截停男子，並報警求助。

據目擊者在社交平台上載片段所見，兩名男女用力按住霍男手臂及頸部，要求霍男不要亂動。霍男試圖郁動，並多次表示「個電話我㗎」，但兩名男女以為霍男試圖逃走，反而將他捉得更緊。警員到場調查及翻查閉路電視後，證實相關手機是霍男所有物，李女其後才恍然大悟，自己根本沒有帶手機出街，相信事件屬誤會一場，無人被捕。

片段初時流傳時，不少網民不明就裏，紛紛斥責霍男「壞人老了」。然而事件內情曝光後，不少人隨即批評目擊者沒有了解清楚內情就「屈」別人盜竊，行為猶如「公審」，而目擊者事後刪除片段，更被人指責是「拒絕道歉」、「逃避責任」。

目擊者被網民指責未審先判，事隔一日後發帖致歉。Threads截圖

至今日下午2時許，上載片段的目擊者才發帖致歉，稱「要同阿伯講返對唔住，將條片放咗上網」，又解釋昨日沒有回覆網民批評，是因為「尋日太多回應，所以未處理到」。

他亦講述當時事發經過，提到片段中黑衫女子為聲稱被偷手機的女事主，自己只是路過時，目睹她與霍男爭執，並沒有看見聲稱「偷手機」過程，自己協助報警後便離開現場，故不清楚相關後續發展。不少網民對目擊者回應仍感不滿，認為目擊者「搏流量」、「害完阿伯就離開」。

目擊者表示自己協助報警後便離開現場，故不清楚相關後續發展，惹來炮轟。Threads截圖