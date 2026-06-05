澳門搗賣淫集團拘粵港澳26人　五警收百萬賄款通風報訊

司警從2019年開始追查，昨（4日）日採取聯合掃蕩行動，破獲三個以桑拿場作掩護的操控賣淫犯罪集團。行動於澳門及氹仔搜查三間桑拿場、五間辦公室等共23個地點，拘捕26名本澳、內地及香港涉案人士，當中包括3名現役澳門保安部人員、兩名澳門退役警務人員，另有381人被帶返警署協查。案情透過，有司警每月收受20萬澳門幣賄款。

犯罪集團藉水療、按摩作偽裝，招攬亞洲及東歐女子從事性交易，每次收費2,000至8,000澳門元，技師可分得1,000至2,000澳門元，集團去年整體不法收益高達2.4億至3.2億澳門元。

司警稱，在調查資料顯示，相信該犯罪集團由於有執法人員的參與其中，所以他們是有極高的反偵查意識。為了規避警方的執法，涉案的執法人員，包括現役及退役，每當他們收到一些巡查的消息，或者有案件涉及涉案的桑拿場所或者相關人士，會透過秘密通訊聯絡，互相協定及暗語溝通，並設法拆解有關的犯罪事實。

3個犯罪集團分別向上述的保安部隊成員提供不少於47萬澳門幣賄款，兩名退役的司警人員是每個月收取不少於14萬澳門幣，2024年至今合共收取不少於320萬的賄款。涉案人士分別被控有組織犯罪、操控賣淫、受賄等多項罪名，相關涉案人員詳細資料及場所位置當日未有披露，當局稱後續再補充資訊。

司警於昨日（6月4日）進行部署，在犯罪組織成員交收款項時採取行動，即場查獲了有關賄款。同時人員兵分多路在澳門、氹仔3個桑拿場所裡面進行拘捕行動，在3個桑拿場所裡面，拘捕了3名的骨幹成員，檢獲包括安全套、潤滑劑及賣淫女子的工作服等。

在辦公室內拘捕兩名骨幹成員，在桑拿場所裡面檢取賬簿、電腦及賣淫的價目表。而且在23個涉案地點內拘捕了1名犯罪集團主腦及20名骨幹成員。調查資料顯示，3個犯罪組織在2019年至2026年開始營運，不法得益合共約澳門幣2.4億至3.2億元。