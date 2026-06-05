九巴校服女遇非禮 遭後座背心大叔狼手掂胸 65歲男港珠澳口岸被捕｜有片

今日（6月5日）網上流傳一段影片，拍攝到九巴16號線上層一名男乘客貼窗伸手，向前座校服女生摸胸非禮，行為令人髮指。九巴表示非常關注事件，發現有關網上片段後立即跟進，正配合警方調查。至晚上近10時，據了解警方經調查後，已在港珠澳大橋口岸拘捕涉案65歲男子。

據了解，受害人17歲女生今日較早時乘坐九巴路線16號上層，巴士駛至旺角道時，乘坐後方的涉案男子從窗邊伸手觸摸受害女生胸側，受害女生雖有所察覺，但並無多想，直至回家後見到網上片段，才驚覺被非禮，於是報警。警方經跟進調查後，懷疑男子案發後打算離港，其後隨即行動，在港珠澳大橋口岸截獲拘捕65歲姓胡本地男子。目前案件被列作非禮，由旺角警區刑事調查第五隊跟進。

據目睹事發一刻的途人片段顯示，當時九巴駛至旺角道近西洋菜南街前停下，一名穿白色背心的中年漢，將左手貼近車窗邊，伸手到前座一名穿校服的女生，疑觸碰她的胸部，一直看著手機的女生疑似察覺有異樣，曾向前移動躱開，但並無離座。片中聽到有男子大聲喊叫「喂，唔好抽水」，「點幫個𡃁妹？影到個男人！」惟男子與巴士有一段距離，即使男子大聲叫喊，亦阻止不了中年漢施展「鹹豬手」，九巴其後開動駛離。

影片上載惹來網民熱議，網頁管理人稱「影到佢車牌號碼、報警，警察會揾九巴攞閉路電視紀錄，相信呢單嘢好快會曝光，希望你可以協助警方調查拉到人」。亦有網民稱，「就算車內影唔到片主呢個位，但片主第一時間囉條片報警 記低時間、 巴士路線、 車牌，巴士入面個車cam 影到乘客上車樣貌， 佢（色狼）用八達通仲易追， 用$2直頭食糊。」有網民相信女生當時好驚，只見女生「縮縮吓」，又不時抓耳，狀甚緊張，「個女仔驚到唔知點咁，睇到佢表情」，建議她應報警求助。

片主在留言區表示，影片拍攝時間為今日（5日）中午12時10分，涉事巴士為九巴16號路線。有熱心巿民在九巴的手機應用程式內舉報事件。九巴回覆《星島頭條》查詢時表示非常關注事件，在發現有關網上片段後立即跟進，正配合警方調查。九巴強調，一直十分重視為乘客提供安全的車廂環境，呼籲乘客有需要時向九巴職員或警方求助，九巴會提供適切協助。

警方表示，留意到網上流傳一段短片，片段顯示今日（6月5日）中午一架途經旺角的巴士上，一名女乘客懷疑被一名男乘客非禮。旺角警區刑事部人員根據情報分析及經深入調查後，迅速鎖定一名可疑男子。調查顯示該名男子懷疑案發後即離開香港。人員今日晚上發現他經港珠澳大橋香港口岸入境，遂以涉嫌「非禮」拘捕該名65歲姓胡本地男子。他現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。