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香港女學生墮虛擬綁架騙局 化假傷「自綁自拍片」 父母被勒索300萬港元

突發
更新時間：12:35 2026-06-05 HKT
發佈時間：12:35 2026-06-05 HKT

本港一名女學生墮入「虛擬綁架」案，騙徒利用心理壓力操控受害人自導自演綁架案，再向其父母勒索約300萬港元贖金，其父察覺有關照片有異後報警，香港警方聯絡泰國當局，日前成功救出受害人。

泰國《民族報》報道，根據警方披露的信息，詐騙團夥全程與受害人零接觸，只是通過心理操控，誘導受害人自行偽造成被綁架的假象，是典型的跨國「虛擬綁架」案。

姓王受害人的父親在香港報案，稱女兒前往泰國後失蹤，香港警方隨即聯絡泰國警方展開調查。

泰國警方在救出受害人後，前日（3日）召開記者會公布案情。經警方調查發現，此案分兩個階段進行。詐騙團夥首先在5月19日至20日期間，通過虛假的留學申請誘騙受害人向父親要錢，謊稱是提供海外留學資金證明。

王父信以為真，向女兒的賬戶轉入140萬港元，這筆錢隨後被詐騙團夥通過洗錢賬戶轉移。

在第二階段，即5月31日，詐騙團夥謊稱受害人涉及嚴重刑事案，要求她獨自飛往曼谷，於6月1日入住當地一家酒店，以「躲避調查」。隨後，詐騙團夥利用受害人陷入孤立的恐懼心理操控她按指示行事。

泰國警方調查發現，受害人在曼谷期間曾獨自外出購買繩索、綁帶、刀具、人體彩繪顏料等物品，再按照詐騙團夥的遠程指示，在酒店房間內給自己畫上假傷痕，並拍下自己被捆綁、看似遭人綁架和毆打的照片及視頻，發送給詐騙團夥。團夥利用這些照片和視頻，通過微信聯絡受害人的父親勒索300萬港元。

王父發現有關照片和視頻疑點重重，遂向香港警方報案，香港警方再聯絡泰國警方展開調查。泰國警方經調查後，於6月2日找到受害人。當時她利用詐騙團夥提供的假護照信息，已從曼谷轉移到25公里外北欖府的一家酒店。警方找上門時，她正與詐騙團夥視訊通話。

受害人獲救後，她的父母立即從香港飛到曼谷接她回家。泰國警方仍在調查此案，目前尚未有任何嫌犯落網。

泰國公共電視台（Thai PBS）報道，泰國國家警察總署副署長兼反人口販運中心主任塔猜說，虛擬綁架在泰國相當少見，但在國外有日漸增多的趨勢。他指出，這宗案件反映了一種新的全球威脅，犯罪分子並沒有實際實施綁架，而是冒充執法人員或其他身份，制造恐懼和孤立來迫使受害人服從他們的指示。

他說，在上述案件中，若非警方及時介入並救出受害人，受害人可能會被騙往鄰國，面臨遭人口販運的風險。泰國警方表明會繼續與香港警方和國際執法機構密切合作，擴大調查範圍，並搗毀此案背後的詐騙團夥。

 

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