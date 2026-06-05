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旺角賓館打鬥疑雲驚動警方持盾登門調查 樓下貓店長「阻B」意外成主角

突發
更新時間：01:55 2026-06-05 HKT
發佈時間：01:55 2026-06-05 HKT

旺角一間賓館周四（4日）晚上發生一宗懷疑打鬥案，大批警員手持盾牌趕至現場調停，最終證實僅屬誤會一場。不過，這場警力出動意外驚動了樓下藥房的著名貓店長「阻B」及其一眾粉絲，更被拍下多張警員與「阻B」同框的有趣畫面，令不少網民笑翻。

借「尿袋」聽錯「借錢」 兩兄弟賓館爆口角

據警方回覆傳媒查詢表示，指4日晚上7時10分，旺角金輪大廈一間賓館內，一對分別53歲及52歲的兄弟，有人欲借用俗稱「尿袋」的流動充電器，另一人聽錯對方要「借錢」，因而觸發口角。隨後，其中一人的女友亦加入罵戰，導致眾人情緒更加激動，在現場高聲對罵。賓館負責人見狀，以為眾人正在大打出手，大驚之下報案求助。

旺角賓館傳出打鬥疑雲，有網民貼出警方持盾登門調查的照片。「阻B關注組」
旺角賓館傳出打鬥疑雲，有網民貼出警方持盾登門調查的照片。「阻B關注組」
旺角賓館傳出打鬥疑雲，驚動警方持盾登門調查。「阻B關注組」
旺角賓館傳出打鬥疑雲，驚動警方持盾登門調查。「阻B關注組」
其中一張相片更拍到一名疑似便衣警員半蹲身體、溫柔靠近阻B，畫面溫馨有趣。「阻B關注組」
其中一張相片更拍到一名疑似便衣警員半蹲身體、溫柔靠近阻B，畫面溫馨有趣。「阻B關注組」

警員持盾到場證誤會 貓店長同框便衣警逗貓

警方接報後派出警員到場調查，證實大廈內並無發生打鬥事件，事件亦不涉及刑事成分，最終將案件改列作「糾紛」處理，事件中無人受傷，亦沒有人被捕。

雖然樓上氣氛一度緊張，但完全無礙樓下一班忠實粉絲繼續追影貓店長阻B，更有粉絲捕捉到阻B與全副武裝警員「合照」的場面，並隨即分享到網上社交平台專頁。根據網民貼出的照片，當時警員手持防暴盾牌，在賓館外進行調查。

從上載的照片可見，身形肥碩的阻B氣定神閒坐著，身後則是數名身穿制服、手持盾牌的警員在出入辦案；其中一張相片更拍到一名疑似便衣警員半蹲身體、溫柔靠近阻B，畫面溫馨有趣。

貼文打趣留言寫道：「6月4日晚上八時許，有隻貓引阻制服人員出動盾牌」，隨即引來大批網民留下回應，包括「阻B扮工」、「涉嫌阻街途中遇到差人、阻街行動沒有受阻、同人類玩阻、影阻相留念」。

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