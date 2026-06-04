Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一周逾80宗投資騙案涉款達9000萬元 港女誤信「港股專家」掏空積蓄再借貸失220萬

突發
更新時間：21:11 2026-06-04 HKT
發佈時間：21:11 2026-06-04 HKT

網上交友誘投資，多數都是騙子！警方在過去一周共接獲逾80宗投資騙案，總損失金額逾9,000萬港元。

警方指其中一名女受害人透過「交友應用程式」認識騙徒假冒的網友，其後被邀至 WhatsApp繼續傾談。兩個月後，騙徒自稱「投資港股專家」並掌握內幕消息「保證 10% 回報」，誘使受害人在假投資網站開設帳戶。

受害人不虞有詐，按騙徒指示在一個月內分40多次將逾200萬港元轉賬多個不同的個人銀行戶口。受害人見股價已升至心中水平，遂將股票全數沽出，惟套現時發現無法提取資金，假客服更以繳交更多「資金」為由要求再轉賬。受害人仍未起疑，於是向朋友及銀行借貸逾20萬港元，並按騙徒指示再次轉賬。騙徒訛稱手續需時，要求受害人耐心等待。一星期後，騙徒完全失去聯絡，受害人才驚覺受騙。

警方呼籲市民切勿按下不明連結進行投資，買賣股票選擇透過合法「證券商」，切勿胡亂轉賬至不明個人銀行戶口，同時不要輕信網上「高回報、零風險」投資。

 

最Hit
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
10小時前
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
4小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中史Miss私人IG呻深夜工作 被cap圖公審洩試題 教育局、校方有回應！
社會
6小時前
元朗燒賣皇后本店宣布即日結業！38年老字號與業主談判破裂 街坊不捨：宵夜又少一間
元朗燒賣皇后本店宣布即日結業！38年老字號與業主談判破裂 街坊不捨：宵夜又少一間
飲食
5小時前
惠康激抵贈品優惠！買1物滿$187.6即送廚具+紙巾+洗衣珠 指定日子再享88折
惠康超市激抵贈品優惠！買1物滿$187.6即送廚具+紙巾+洗衣珠 指定日子再享88折
生活百科
9小時前
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀食客聚會留回憶 網民嘆：又少間local嘢
大圍幸運冰室6.27結業 屹立區內逾半世紀 邀插畫家寫生留回憶 網民嘆：又少間local嘢
飲食
7小時前
Save Lily｜DNA確認具親子關係 Danny暫住收容所 會否與父母重聚須看四大因素！
社會
6小時前
馬德鐘自爆入院插喉照曝光 一部位大面積劇痛需抽積水 無奈煞停工作：未試過咁
馬德鐘自爆入院插喉照曝光 一部位大面積劇痛需抽積水 無奈煞停工作：未試過咁
影視圈
8小時前
李泳豪揭李家鼎堅持獨居原因 首爆父親營養不良：健康真係唔好 感激《愛回家》女星煲湯送鼎爺
李泳豪揭李家鼎堅持獨居原因 首爆父親營養不良：健康真係唔好 感激《愛回家》女星煲湯送鼎爺
影視圈
5小時前