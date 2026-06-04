一周逾80宗投資騙案涉款達9000萬元 港女誤信「港股專家」掏空積蓄再借貸失220萬

網上交友誘投資，多數都是騙子！警方在過去一周共接獲逾80宗投資騙案，總損失金額逾9,000萬港元。

警方指其中一名女受害人透過「交友應用程式」認識騙徒假冒的網友，其後被邀至 WhatsApp繼續傾談。兩個月後，騙徒自稱「投資港股專家」並掌握內幕消息「保證 10% 回報」，誘使受害人在假投資網站開設帳戶。

受害人不虞有詐，按騙徒指示在一個月內分40多次將逾200萬港元轉賬多個不同的個人銀行戶口。受害人見股價已升至心中水平，遂將股票全數沽出，惟套現時發現無法提取資金，假客服更以繳交更多「資金」為由要求再轉賬。受害人仍未起疑，於是向朋友及銀行借貸逾20萬港元，並按騙徒指示再次轉賬。騙徒訛稱手續需時，要求受害人耐心等待。一星期後，騙徒完全失去聯絡，受害人才驚覺受騙。

警方呼籲市民切勿按下不明連結進行投資，買賣股票選擇透過合法「證券商」，切勿胡亂轉賬至不明個人銀行戶口，同時不要輕信網上「高回報、零風險」投資。