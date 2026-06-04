入境處打擊非法裝修拉13男女 4黑工涉網上宣傳遭「放蛇」拘捕

入境事務處於6月2日至3日，在全港多區展開代號為「促進」的反非法勞工行動，打擊從事裝修工作的非法勞工。行動中共拘捕12名懷疑非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

入境處調查人員發現有人利用社交媒體宣傳，聲稱可以來港提供裝修服務。調查人員經過情報分析和深入調查後，鎖定可疑人士並展開行動，以「放蛇」手法於社交平台上喬裝成顧客查詢及預訂有關服務，其後於非法勞工來港提供服務時將其拘捕。被捕的懷疑非法勞工為4名男子（33至53歲）。

入境事務處於6月2至3日在全港多區展開代號為「促進」的反非法勞工行動。

另外，調查人員根據情報，搜查了多個目標地點，包括裝修工廈及住宅單位等，共拘捕8名懷疑非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的本地僱主。被捕的懷疑非法勞工為6男2女（28至54歲），涉案僱主則為一名45歲女子。有關僱主的調查仍然在進行，不排除有更多人被捕。

入境處提醒市民，從事黑工或聘用非法勞工均屬嚴重罪行，一經發現違例者可被判即時監禁。市民如發現懷疑非法勞工，可致電專線「185 185」舉報。