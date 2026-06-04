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警方本月5至19日全港執法 打擊亂過馬路及不專注駕駛

突發
更新時間：18:34 2026-06-04 HKT
發佈時間：18:34 2026-06-04 HKT

因應本港今年上半年交通意外死亡人數上升，警方將於周五起一連兩星期（6月5日至19日），展開名為「亮景」及「同行者」的全港性執法行動，重點打擊行人違法過馬路，以及司機不專注駕駛行為。

警方亦會在行動期間重點加強「隱形戰車」巡邏，並對不負責任及不專注的駕駛行為，例如超速、不遵從交通燈號/標誌、跟車太貼、胡亂轉線及在汽車移動時使用流動電話等罪行嚴厲執法。

警方將於6月5日至19日，展開名為「亮景」及「同行者」的全港性執法行動。FB：香港警察
警方將於6月5日至19日，展開名為「亮景」及「同行者」的全港性執法行動。FB：香港警察

截至今年5月31日，本港今年致命交通意外死亡人數達51人，較去年同期上升42%，其中行人死亡人數佔一半。分析顯示，意外主要成因包括行人違規過馬路，以及司機駕駛時不專注，而商業車輛更是引致意外的主要車種。

警方呼籲全港市民，尤其是職業司機，駕駛時必須時刻保持專注、忍讓及遵守交通規則。至於行人過馬路時必須「避三害」，即避免衝紅燈、攝車罅及忽視汽車盲點；並應善用「行人四寶」，包括設有燈號的行人過路處、斑馬線、行人天橋及行人隧道。

警方呼籲行人過馬路時必須「避三害」，即避免衝紅燈、攝車罅及忽視汽車盲點。資料圖片
警方呼籲行人過馬路時必須「避三害」，即避免衝紅燈、攝車罅及忽視汽車盲點。資料圖片
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