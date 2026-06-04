葵涌「鬼油」活動惹火毀工廈外牆及貨車 警方消防聯合打擊 再破葵泰路非法油站拘3男

前晚（2日）葵涌葵德街葵德工業中心二期地下發生火警，大火波及附近一輕貨車及大廈外牆，懷疑現場附近是非法汽油站，正進行非法加油活動。警方將案件列作縱火跟進，經調查後於昨日（3日）採取行動，在現場一公里圍圍內的葵泰路，搗破一個流動非法汽油站，並拘捕3名男子。

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本周二（2日）晚上10時36分，消防處接獲報案，指葵涌葵德街15至33號葵德工業中心二期地下發生火警。人員趕到現場，動用2條喉和2隊煙帽隊灌救。火警現場位於工廈地下位置，火警中有一個油缸波及附近一架輕型貨車，以及大廈一幅約15米乘15米的外牆。由於火警引起高溫，地下停車場一個花灑頭亦被觸動。

消防在救火後展開調查，發現現場有易燃並燒過的痕迹，並在起火的油缸周邊發現一個燒毀的鐵架、懷疑是非法加油使用的電油和電泵等工具。人員翻查現場閉路電視片段，發現在現場附近有非法加油活動，相信涉事地點是用作非法加油站的用途。

消防處助理消防區長（危險品執法）王洪烈稱，今次火警發生在晚上的工業區，人流較少，幸未造成傷亡，但反映風險不容忽視。一旦這些非法加油站引發火警，發生於樓宇密集的地方附近，包括鄰近市區、學校、醫院或商業大廈等，火勢引發的高溫和濃煙，極有可能沿大廈或大廈管道向上蔓延，直接對附近居民的生命和財產構成威脅，後果不堪設想。

王洪烈又指出，事件亦反映非法燃油轉注活動，已非單純違規的經營，更是對社區安全構成極大火警危險。王洪烈強調，為應對非法燃油轉注活動在社區發生，消防處一直持續調整執法策略，單單在過去5個月已在葵和街一帶搗破5個非法油站，共檢獲超過14,000公升非法燃油。處方高度重視今次火警，隨即於昨日聯同警方、葵青區民政事務署及防火委員會召開緊急會議，就區內的非法燃油轉注活動作深入策略及意見交流。警方亦加強法，在昨晚搗破附近的非法油站。

此外，王洪烈稱處方正積極推動修例工作，就打擊非法燃油轉注活動，建議將《消防（消除火警危險）規例》 第19條，有關轉注非法燃油的罰則，提高至最高罰款300萬元和監禁3年。同時，建議將法律責任擴大至非法燃油的買方，最高可被罰款100萬元和監禁一年。第三，建議加強執法權力，賦權予消防處人員逮捕、檢取和扣留車輛、燃油和相關器皿的權力，並在定罪後向法庭申請作出充供。上述建議已於上月26日展開為期一個月的公眾諮詢。

警方新界南總區反三合會行動組總督察顧文佳表示，警方鑑於近期非法油站數目有上升趨勢，嚴重危害市民安全，新界南總區刑事部就有關非法活動作出分析及情報搜集工作。昨日旁晚時份，新界南總區反三合會行動組人員採取突擊搜查行動，在葵涌葵泰路破獲一個流動非法汽油站。當時一名非法油站操作員在無任何防火設備的馬路邊，為一名光顧非法油站的私家車司機入油，在場亦有另一名協助經營非法油站的職員。

3名人士涉嫌「非法處理或管有未完稅汽油」被捕。其中一名非法油站操作員，是持雙程證入境的中國藉男子，他另涉「違反逗留條件」罪被捕。3名被捕人士年齡介乎22至42歲。警方在行動中檢獲一輛私家車，一批入油工具及約1,600公升未完稅汽油，市值約50,000元。顧文佳稱，警方嚴厲譴責經營非法油站的不法份子為牟取私利，漠視公共安全，將市民性命財產作為代價。