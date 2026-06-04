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元朗踢拖男當街捕斑鳩拔毛 涉虐畜被捕

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更新時間：11:48 2026-06-04 HKT
發佈時間：11:48 2026-06-04 HKT

元朗再發生虐待斑鳩案，昨（3日）傍晚6時許，又新街元朗賽馬會廣場一名男子正拔去一隻斑鳩的羽毛，途人見狀報警。警員到場發現該男子手上沾有羽毛，滿地羽毛及血迹，拘捕一名姓賴（56歲）男子。

事發於昨日傍晚6時16分，姓廖（53歲）男子在又新街泊車時，見到賴坐在長凳上，突然捉住一隻斑鳩並狂拔其羽毛，然後將牠丟入旁邊草叢。警員到場見到滿地羽毛和血迹，惟未有發現斑鳩，以涉嫌殘酷虐待動物拘捕一名賴男，案件由元朗刑事調查隊第4隊跟進。

有巿民拍攝到警員在場調查的情況稱，地面有一堆羽毛，警方調查期間有人態度囂張，對拍攝者大叫：「隻揪啦」。

根據香港法例第170章（野生動物保護條例），所有野生雀鳥均受法例保護，違例者最高刑罰為罰款10萬及監禁1年，未經許可管有或使用捕獸器亦屬違法，最高刑罰為罰款20萬及監禁3年。

 

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