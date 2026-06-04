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海關搗破葵涌私煙倉庫 檢獲153萬元私煙 拘一男

突發
更新時間：01:47 2026-06-04 HKT
發佈時間：01:47 2026-06-04 HKT

香港海關周三（3日）在葵涌搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，檢獲約34萬支懷疑私煙，估計市值約153萬元，應課稅值約112萬元，並拘捕一名報稱店東的中國籍男子。

海關指，人員於當日中午在葵涌進行反私煙行動期間，在一幢工業大廈走廊發現一名男子正將一批紙箱及膠袋搬運至一個單位，隨即上前截查，並在該批紙箱及膠袋內檢獲約5萬支懷疑私煙，遂將該名男子拘捕。其後，海關人員再進入涉案工廈單位搜查，再檢獲約29萬支懷疑私煙。行動中共檢獲約34萬支懷疑私煙。

海關人員在一幢工業大廈走廊發現一名男子正將一批紙箱及膠袋搬運至一個單位，隨即上前截查。海關圖片
海關人員在一幢工業大廈走廊發現一名男子正將一批紙箱及膠袋搬運至一個單位，隨即上前截查。海關圖片
行動中。海關檢獲約34萬支懷疑私煙，估計市值約153萬元，應課稅值約112萬元。海關圖片
行動中。海關檢獲約34萬支懷疑私煙，估計市值約153萬元，應課稅值約112萬元。海關圖片

初步調查顯示，不排除私煙集團近年改變運作模式，由以往大量囤積貨品，轉為採取「短存快轉」策略，即以較短時間進行運輸、存放及重新包裝，再迅速分銷本地市場或轉運出口，整個過程於短時間內完成，試圖以「快閃式」的物流手法減低風險及增加海關的調查難度。

海關指，這宗案件是海關於三個月內第二度於同一幢工業大廈搗破私煙貯存倉庫。不法分子誤以為海關在剛破獲案件的地點會出現短暫的執法空窗期，因此心存僥倖，利用同一大廈的其他單位再度犯案，自以為能避過海關的偵查。

海關表示，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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