Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 關女稱「內心安穩」對事件有信心 DNA報告或送瑞典證Lily關係

「Save Lily」事件持續受關注。自稱Danny父母的曾姓男子及姓關女子，日前因涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，兩人於周三（3日）晚上獲准保釋候查，其後應入境處安排，晚上轉往入境處總部就報稱在家分娩一事向入境處提供資料。

至周三（3日）晚上11時45分，曾男率先步出入境處總部。現場所見，他身穿白色T恤、黑色長褲及人字拖，手持一盒燒味飯及文件離開大樓，其後在總部對開花槽旁石壆坐下休息，隨即打開飯盒進食。

曾男接受傳媒訪問時表示，完成相關程序後獲准離開，現階段仍須配合警方調查，並須於7月3日到長沙灣警署報到。他形容警方在調查期間態度友善，認為有關部門正協助釐清Danny的身份及出生登記事宜。他指，警方早前已取得他、關女的DNA樣本作化驗。他表示，有關安排有助日後與入境處及社會福利署跟進相關程序。

談及Danny現況，曾男表示，兒子目前暫由社會福利署安排照顧。他理解當局關注男嬰的醫療及身份問題，因此作出有關安排，現時兩人可透過社工安排探視兒子。他坦言與兒子分開難免感到擔心，但相信現階段由社署照顧屬安全安排。

至凌晨零時，關女亦離開入境處總部。她身穿白色T恤及黑色短褲，背上背囊並拖着手拉車，手持飲品步出大樓。兩人會合後在場接受傳媒提問。關女直言他們兩人被警方拘捕，「成件事個過程好突然，唔係我哋所預計到嘅，但好老實講句，我會話我哋喺咁多年裏面，喺唔同國家都俾人屈咗好多年，今次真係我個心係最安穩嘅。因為真係好多謝咁多傳媒廣泛關注，亦多謝香港市民留意，所以我哋對呢件事係有信心，對件事嘅發展係有信心。」

她又透露，警方建議兩人簽聲明書，將DNA報告及相關聲明送交瑞典當局，期望有助證明與女兒Lily的親子關係，為日後爭取讓Lily申請特區護照，為回港帶來新進展。

被問及未來安排時，關女表示，短期內兩人會留在香港配合調查及處理Danny的事宜，現階段首要工作是跟進兒子的情況，其餘包括工作及長遠計劃則稍後再作考慮。關女又稱，自2023年12月6日起至今未曾與Lily見面或通話，只曾透過瑞典方面取得女兒的照片及寄養家庭提交的生活報告。