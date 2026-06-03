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Save Lily｜Danny父母扣查逾一日後獲准保釋 轉往入境處繼續調查

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更新時間：22:31 2026-06-03 HKT
發佈時間：22:31 2026-06-03 HKT

「Save Lily」事件轟動全港，一對港人情侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後再於家中誕下幼子Danny，惟拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙，成為無證嬰兒。警方昨日（6月2日）以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕二人。

相關新聞 : Save Lily｜法庭按指示送Danny往收容所 其父母同意抽取DNA作比對

至今日（3日），二人已被扣查逾一日後，至晚上10時已獲准保釋候查，分別離開長沙灣警署及紅磡警署，二人須於七月上旬向警方報到。涉事男女應入境處安排，晚上轉往入境處總部就報稱在家分娩一事向入境處提供資料。

39歲姓關女子乘坐專車離開紅磡警署時，身穿白色短袖上衣、深色短褲及拖鞋，不停低頭檢查手中的物品。

警方今日在記者會上表示，人員已成功取到父母及男嬰的DNA樣本作較對，之後送往政府化驗所以核實身份。至於Danny早前被送往醫院檢查，今早法庭指示將男嬰送往收容所，交由專業人士照顧。

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