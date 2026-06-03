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慈雲山兄弟為執房問題起爭執 兄危站簷篷2小時後墮樓亡｜珍惜生命

突發
更新時間：21:17 2026-06-03 HKT
發佈時間：16:42 2026-06-03 HKT

今日（3日）下午近3時，警方接獲一名女子報案，指其兩名兒子在慈雲山慈康邨康添樓的寓所內發生爭執，其間32歲姓鄭胞兄情緒激動，爬出窗外危站簷篷。消防員接報到場，在地面張開救生氣墊戒備，而警方則召來談判專家展開游說，惟男子一直拒絕返回安全位置。

大約2小時後，男子從高處墮下，倒臥地面，昏迷不醒。救援人員隨即將他送往聯合醫院搶救，可惜最終不治。男子的母親及25歲胞弟沒有受傷，事後亦一同前往醫院。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。

因整理房間問題與弟起爭執

據了解，死者報稱無業，與母親及弟弟同住慈康邨康添樓一高層單位。他患有思覺失調，需定期到診所覆診，惟已停止覆診一段時間。今日他與胞弟因整理房間問題發生爭執，雙方在廚房互相推撞，未幾更情緒激動，跑入房間爬出窗外危站。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service  

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