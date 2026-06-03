Save Lily｜法庭按指示送Danny往收容所 其父母同意抽取DNA作比對

「Save Lily」事件轟動全港，一對港人情侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後再於家中誕下幼子Danny，惟拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙，成為無證嬰兒。警方昨日（6月2日）以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕二人，至於Danny則被送往醫院檢查。警方、入境處及社會福利署於今日（6月3日）舉行記者會，指被捕二人同意抽取DNA樣本跟男嬰作比對，法庭亦指示將男嬰送往收容所，交由專業人士照顧。

入境事務處總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛（左一）、入境事務處助理首席入境事務主任（證件）龔國樑（左二）、警方西九龍總區刑事總部(刑事)(行動)警司程知仁（右二）、及社會福利署保護家庭及兒童服務課高級社會工作主任李詠詩（右一）。

西九龍總區刑事總部（刑事）（行動）警司程知仁表示，有一對港人父母在家中產子，但未有帶男嬰去醫院作身體檢查，申請出世紙期間拒絕提交血緣關係證據。政府就事件成立跨部門工作組，包括保安局、勞福局、警務處及社會福利處。

Save Lily 懶人包︱「非常父母」風波始末 芬蘭誕長女夭折 瑞典接管次女 回港家中再誕Danny後被捕

涉事男嬰1.5個月大，沒有香港出世紙，出生後未有帶到醫院作身體檢查，其父母涉嫌觸犯疏忽照顧罪，警方昨日拘捕該對父母，並將男嬰送到醫院檢查。男嬰經檢查後，沒有表面傷勢，同時人員亦成功取到父母及男嬰的DNA樣本作較對，之後送往政府化驗所。被問到該對父母可否保釋，他則指案件完成調查後會考慮讓他們父母保釋。

西九龍總區刑事總部（刑事）（行動）警司程知仁

社會福利署保護家庭及兒童服務課高級社會工作主任李詠詩指，得悉事件後，社署已立即向該對父母了解，社工昨日已接觸他們，並協助將男嬰送到醫院作身體檢查。由於該對父母涉嫌疏忽照顧，已向法庭申請保護令，今早法庭已指示將男嬰送往收容所，交由專業人士照顧。她強調社署需要時間向涉事父母見面及搜集資料作評估，之後交由法庭，等候指示作進一步相關福利計劃。

另外，入境處表示根據法例，父母需在42天内為新生嬰兒作出生登記，就在家分娩的個案，當局會要求父母提供證據及相關資料，以證明嬰兒身份。就今次個案，入境處一直都有要求該對父母提供相關證據，但他們一直未有提供，所以男嬰的出生登記工作仍未完成。就Lily個案，已聯絡外交部駐港特派員公署等向瑞典當局了解，包括Lily在瑞典的身份及被接管後的後續安排，待瑞典當局回覆再作安排。

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