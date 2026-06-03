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聯合醫院94歲女病人換衫時遭拍膊頭 2女職員涉襲擊被捕

突發
更新時間：21:05 2026-06-03 HKT
發佈時間：12:58 2026-06-03 HKT

聯合醫院一名9旬女病人在職員協助換衫期間懷疑遭拍肩膊，女病人家屬獲悉後報警求助，警員經調查後，醫院兩名女職員涉普通襲擊被捕。

昨日（2日）中午1時20分，警方接獲姓曹（94歲）婆婆的兒子報案，指曹婦早前換衫期間，被協助她的兩名女職員用手拍肩膊，警員接報到場， 經初步調查後，相信兩女職員照顧曹婦期間懷疑不恰當對待她。姓陳（34歲）及姓李(25歲)女職員涉嫌普通襲擊被捕，她們已獲准保釋候查，須於六月下旬向警方報到。案件交由秀茂坪分區軍裝巡邏小隊第三隊跟進。曹婦沒有表面傷痕，繼續留院接受治理。

院方：涉及病人服務助理及大學護理系實習學生

聯合醫院發言人表示，院方6月1日晚上接獲一名病人投訴，報稱目擊另一名病人在接受護理程序期間懷疑被不恰當對待。院方高度關注事件，醫護人員為病人安排檢查，未有發現異常情況，病人臨床情況穩定。在初步了解情況後，職員亦已主動聯絡家屬解釋情況。

院方指事件現已交由警方跟進，會全力配合警方調查。涉及事件的一名病人服務助理及一名大學護理系實習學生，已被調離臨床職務，會繼續為病人提供適切的治理，並與家屬保持溝通，提供支援。另外，醫院已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處報告事件，院方非常重視病人安全，如果發現事件中涉及不恰當行為，必定會採取零容忍態度，按既定人事程序嚴肅跟進。
 

 

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