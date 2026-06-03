珍惜生命│美林邨財困女攀過圍欄墮平台 重創死亡

沙田美林邨美桃樓，今（3日）早上8時38分，一名女子由高處躍下，倒臥在平台位置，奄奄一息，救護員接報到場，經檢驗後證實女事主當場不治。警方經調查後獲悉女事主姓林(32歲)，警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。 據悉，事主受金錢問題困擾。

現場消息指，林女在美桃樓 A座樓上單位對開走廊，跨過 1.4米高石屎牆圍欄墮下，倒臥在二樓平台，遺下一灘血迹，其後由消防員抬入室內進行調查。

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