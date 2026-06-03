Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│美林邨財困女攀過圍欄墮平台 重創死亡

突發
更新時間：10:56 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:56 2026-06-03 HKT

沙田美林邨美桃樓，今（3日）早上8時38分，一名女子由高處躍下，倒臥在平台位置，奄奄一息，救護員接報到場，經檢驗後證實女事主當場不治。警方經調查後獲悉女事主姓林(32歲)，警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。 據悉，事主受金錢問題困擾。

現場消息指，林女在美桃樓 A座樓上單位對開走廊，跨過 1.4米高石屎牆圍欄墮下，倒臥在二樓平台，遺下一灘血迹，其後由消防員抬入室內進行調查。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

最Hit
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」。
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
影視圈
4小時前
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
影視圈
14小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-02 11:07 HKT
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
影視圈
14小時前
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
影視圈
12小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
飲食
2026-06-01 19:34 HKT
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
13小時前
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
樓市動向
5小時前
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
影視圈
16小時前