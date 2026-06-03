珍惜生命│美林邨財困女攀過圍欄墮平台 重創死亡
更新時間：10:56 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:56 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:56 2026-06-03 HKT
沙田美林邨美桃樓，今（3日）早上8時38分，一名女子由高處躍下，倒臥在平台位置，奄奄一息，救護員接報到場，經檢驗後證實女事主當場不治。警方經調查後獲悉女事主姓林(32歲)，警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。 據悉，事主受金錢問題困擾。
現場消息指，林女在美桃樓 A座樓上單位對開走廊，跨過 1.4米高石屎牆圍欄墮下，倒臥在二樓平台，遺下一灘血迹，其後由消防員抬入室內進行調查。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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