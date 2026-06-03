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灣仔禮頓道爆地下食水管 行車線淹浸局部封路搶修

突發
更新時間：09:05 2026-06-03 HKT
發佈時間：08:42 2026-06-03 HKT

灣仔爆水管。今日（3日）清晨6時02分，禮頓道1號對開近堅拿道西有地下水管爆裂，涉及一條直徑450毫米的食水管，大量食水夾雜沙泥湧出淹浸路面。警方接報到場，發現受影響範圍約5米乘5米，遂通知水務署派工人到場關上水掣，進行搶修。

運輸署表示，因水管爆裂，禮頓道往北角方向近堅拿道西的部分行車線已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通繁忙。

水務署在社交媒體表示，今日早上接獲報告指禮頓道近堅拿道西，有水管懷疑因其他承建商在進行道路維修工程時影響而導致滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑450毫米的食水供水管。現時食水供應不受影響。

受事故影響，禮頓道轉入堅拿道西的一條行車線須暫時封閉，駕駛人士可留意現場交通指示。

署方續稱。為減低對道路使用者的影響，有關承建商正安排緊急路面修復工程，以臨時恢復行車。該署計劃於稍後夜間非繁忙時段才展開水管維修。署方就事件為市民帶來不便，表示抱歉。

 

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