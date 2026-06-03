西環Tesla疑違交通例 外籍男爆粗與警爭執 向路人豎中指遭警喝止：唔好攞彩

昨晚（2日）網上瘋傳兩段影片，顯示一名非華裔男子在堅尼地城爹核士街疑因交通違例被警方截查時，情緒失控，在其白色Tesla私家車旁邊不斷用不純正的廣東話向警員爆粗辱罵，更在發現有途人拍片時，向鏡頭高舉中指大罵。現場警員表現克制，並在男子試圖挑釁時嚴厲喝止他「唔好攞彩」。警方隨後證實，事件涉及一宗交通違例事項。

白色Tesla遭警圍封 非華裔男指罵執法人員

根據網上流傳的兩段影片可見，事發地點位於西環堅尼地城爹核士街近卑路乍街交界。當時有警員正在現場執行職務，並用橙色膠帶圍封了一輛停泊在路邊的白色Tesla私家車。

其中一段影片記錄了衝突的起因。一名身穿便服的非華裔男子疑不滿被截查，在白色Tesla旁邊一邊舉起手機與警員對拍，一邊情緒激動地大聲咆哮。該名男子用極不純正的廣東話，前言不對後語地向警員高喊：「我落咗車！」、「我揸緊車！」，期間更不斷夾雜粗言穢語，粗暴大罵「X你老X」、「唔畀呀」等字眼。面對男子的粗口挑釁，在場警員表現冷靜，僅淡然回應一句「大家咁話」以作反擊。

不滿途人拍片囂張豎中指 警員當場嚴厲喝止

另一段由旁邊途人拍攝的影片則顯示，該名非華裔男子發現有路過市民正用手機拍攝其醜態時，突然轉移視線，極具挑釁性地直視鏡頭，並高高舉起中指。他一邊指著途人，一邊再次肆無忌憚地爆粗狂罵「X你老X」，態度囂張。

在場警員見狀，認為男子的行為意圖挑動公眾情緒，隨即義正詞嚴地向該名男子發出嚴厲警告，當場大聲喝止道：「唔好攞彩！」要求他收斂行為並配合調查。

警方表示，事件發生在本周二（2日）晚上，當時警員在上址正處理一宗交通違例事項，期間涉事司機一度不合作，案件目前仍在跟進中。