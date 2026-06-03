將軍澳六旬漢運動店暈倒 送院身亡

周二（2日）下午3時24分，警方接獲唐明街2號一個商場內一間運動用品店的職員報案，指一名男顧客在店內突然暈倒。救護人員接報後趕抵現場，經初步急救後，將該名61歲姓陳男事主送往將軍澳醫院搶救，惜最終仍回天乏術。警方隨後封鎖現場部分範圍調查，正深入了解事主生前患病紀錄，其確實死因則有待安排驗屍後進一步確定。

據知，陳男生前是一名夜更的士司機，患有高血壓，近日曾患上感冒，但沒有求醫。事發時他在運動店內售賣健身用品的區域，雙手持有啞鈴。警方相信案件無可疑，案件交由將軍澳警區雜項調查隊跟進。