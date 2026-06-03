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吐露港公路吊臂車墮石屎板 後車險被砸中 網民：執返條命

突發
更新時間：00:54 2026-06-03 HKT
發佈時間：00:54 2026-06-03 HKT

吐露港公路驚現公路炸彈。昨日（2日）網上流傳一段車CAM影片，畫面顯示當日下午時分，一輛開斗吊臂貨車沿吐露港公路行駛期間，車斗內一塊巨型石屎板突然在高速行駛中跌落路面，當場揚起漫天灰塵，緊隨其後的一輛私家車及時扭軚閃避，與死神擦身而過。事後女司機心有餘悸，在社交平台大嘆：「早兩秒都bye bye咗！」

巨型石屎板破空跌落 揚起漫天灰塵

警方證實當日下午接獲多宗報案，指涉事貨車除了跌下石屎板，更沿路掉落床褥等，幸事件中無人受傷。

據網上流傳一段長約17秒的車CAM影片可見，事發於周二（2日）下午大約4時47分。當時一輛開斗吊臂貨車沿吐露港公路左二線，往上水方向行駛。目測該輛貨車的車斗內擺滿了各式各樣的雜物及物件，且並無嚴密覆蓋。

當貨車駛近林村對開時，車斗內一塊巨型的石屎板懷疑因顛簸及綑綁不穩，突然破空而出，狠狠跌落行車線上。石屎板與柏油路面猛烈撞擊，瞬間揚起大量灰塵，視覺效果震撼。從網上圖片可見，巨型石屎板連着鐵鏈，墮地後向左方路邊位置滑行，最後停在路旁。

女司機極速扭軚避一劫 警方接獲多宗報案

當時，拍攝到這驚險一幕的私家車正沿後方的左一線行駛。面對迎面高速滑落的石屎板，私家車司機反應迅速，生死一瞬之間立即稍微扭往左邊膊道避開，才不致釀成嚴重車禍。司機隨後將這段驚魂影片上載至社交平台，並發文直呼命大，坦言若車速「早兩秒都bye bye咗」。

警方就事件回覆傳媒查詢時表示，於周二（2日）下午4時51分接獲市民報案，指一輛貨車駛至吐露港公路往上水方向近林村時，沿途跌下床褥和石屎板。

隨後於下午4時56分，警方再接獲一名44歲文姓女司機報案，指一輛貨車在相同位置跌下石屎板，文女駕駛私家車駛經上址時險被擊中，車身被激濺的碎石擊中損毀。幸運的是，在兩宗報案及意外事件中，均無人受傷。警方將案件列作「交通意外無人受傷」處理，並正根據資料追查涉事貨車司機。

影片曝光後隨即引發迴響，網民議論紛紛，有人慰問片主，直呼「你真係要去還神」、「好險，真係執返條命」。同時，網民對該名吊臂車司機口誅筆伐，呼籲檢舉「做佢救世人」、「影唔到車牌照做咗先，佢哋（警方）可能有其他鏡頭會影到」。

更有不少當時途經該路段的苦主及目擊者現身爆料，稱：「依架X街係廣福已經掉咗一板鐵板係中線」、「佢應該仲跌左木板，我行過咗，左邊兩條軚，漏緊氣」。

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