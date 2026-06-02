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粉嶺華明邨等多個屋苑食水混濁 水務署：水管工程揚起沉積物 已派水車臨時供水

突發
更新時間：21:05 2026-06-02 HKT
發佈時間：21:05 2026-06-02 HKT

粉嶺一帶今日（2日）有多名居民表示食水非常污濁，從水龍頭流出的食水如呈現微黃色。水務署表示下午接獲報告指粉嶺華明邨、華心邨、和合石一帶屋苑疑似出現食水混濁情況，正調查導致食水混濁的原因，初步懷疑是進行水管工程時操作水掣，因水壓變化揚起水管內的沉積物（主要是食水內的礦物質，並非瀝青）引致，並已即時採取應對措施，全面沖洗上述屋苑一帶的政府喉管，供水正逐步回復清澈 。

粉嶺今日有多名居民表示食水非常污濁，從水龍頭流出的食水如呈現微黃色。網上圖片
粉嶺今日有多名居民表示食水非常污濁，從水龍頭流出的食水如呈現微黃色。網上圖片
粉嶺今日有多名居民表示食水非常污濁，從水龍頭流出的食水如呈現微黃色。網上圖片
粉嶺今日有多名居民表示食水非常污濁，從水龍頭流出的食水如呈現微黃色。網上圖片
粉嶺今日有多名居民表示食水非常污濁，從水龍頭流出的食水如呈現微黃色。網上圖片
粉嶺今日有多名居民表示食水非常污濁，從水龍頭流出的食水如呈現微黃色。網上圖片
粉嶺今日有多名居民表示食水非常污濁，從水龍頭流出的食水如呈現微黃色。網上圖片
粉嶺今日有多名居民表示食水非常污濁，從水龍頭流出的食水如呈現微黃色。網上圖片

受影響範圍包括粉嶺華明邨等多個屋苑 

水務署續指正為受影響用戶提供臨時食水，包括至少5架水車及40個水箱，署方並與受影響屋苑的管理公司保持聯絡，於有需要時向他們提供技術支援，包括跟進清洗屋苑食水水缸。另外，署方建議大廈進行水缸換水，受影響住戶可把水龍頭開動片刻，待來水回復清澈才使用，同時亦正就事件與北區民政事務處、房屋署、當區區議員及關愛隊緊密聯繫，為有需要的居民提供適切支援。

水務署正為受影響用戶提供臨時食水，包括至少5架水車及40個水箱。網上圖片
水務署正為受影響用戶提供臨時食水，包括至少5架水車及40個水箱。網上圖片

 

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