漢華中學｜前籃球隊成員不滿翁金驊嚴厲教法退隊 曾爆粗鬧學生、遲到要罰錢

社交平台Threads周一（6月1日）流傳片段，顯示一名男生在漢華中學的籃球場上被翁金驊教練公開責罰，期間更被對方捉住其左手多次讓其自摑。影片上載後引來各界關注。有立法會議員認為無論自摑力度大不大，如此掌摑都是一件頗為侮辱性的行為，促請校方及翁金驊本人交代事件。

有漢華中學前籃球隊成員，現讀中三的劉同學表示，翁金驊教練非常嚴厲，對學生遲到比較嚴格，遲到要罰錢，要做體能訓練，「打學界，嚴格係好正常，有聽過佢講粗言穢語，亦見過佢一次有郁手（打人）。聽過人講如果遲到要罰錢。」

讀中三的劉同學坦言不滿翁Sir的教法。楊偉亨攝

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他說，翁在片段拍攝時已執教五年，「有學生退隊，除因能力不足外，亦不滿意翁咁嚴厲教法。嚴格係為自己學校爭光，為好成績，但嚴格到出手，就唔係咁好，傷害心靈已經唔好，摑一巴更會影響學生心態。」劉同學自己已退隊兩年，自己能力不足外，他亦不滿意翁的教法。

另外，就讀中三的何同學表示，自己就讀小學時曾跟翁金驊教練學打籃球，直言他為人嚴厲，更曾向學生講粗口責罵，「親眼見過翁SIR嚴厲對待學生…因為我哋係D1（中學校際籃球比賽第一組），佢會想我哋去到好top，所以一定嚴格…佢會講粗口鬧我哋，我哋驚佢㗎，因為佢係學校大佬，體育顧問呀嘛」。

讀中三的何同學聲稱翁Sir曾用粗口責罵學生。楊偉亨攝

何同學坦言現今這一代學生是需要「愛的教育」，而非責罵，「你咁惡，大家都會想放棄，我有啲朋友本身都係籃球隊，但因為太嚴格頂唔順，無愛嘅教育就退晒隊，無咗鬥志」。被問到事件發生於2023至24學年，但有關片段直到近日才曝光，校方亦在今日始發通告，他則認為校方做法「有啲遲」。