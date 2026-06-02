Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

漢華中學｜前籃球隊成員不滿翁金驊嚴厲教法退隊 曾爆粗鬧學生、遲到要罰錢

突發
更新時間：17:17 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:17 2026-06-02 HKT

社交平台Threads周一（6月1日）流傳片段，顯示一名男生在漢華中學的籃球場上被翁金驊教練公開責罰，期間更被對方捉住其左手多次讓其自摑。影片上載後引來各界關注。有立法會議員認為無論自摑力度大不大，如此掌摑都是一件頗為侮辱性的行為，促請校方及翁金驊本人交代事件。

有漢華中學前籃球隊成員，現讀中三的劉同學表示，翁金驊教練非常嚴厲，對學生遲到比較嚴格，遲到要罰錢，要做體能訓練，「打學界，嚴格係好正常，有聽過佢講粗言穢語，亦見過佢一次有郁手（打人）。聽過人講如果遲到要罰錢。」

讀中三的劉同學坦言不滿翁Sir的教法。楊偉亨攝
讀中三的劉同學坦言不滿翁Sir的教法。楊偉亨攝

相關新聞：籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代

他說，翁在片段拍攝時已執教五年，「有學生退隊，除因能力不足外，亦不滿意翁咁嚴厲教法。嚴格係為自己學校爭光，為好成績，但嚴格到出手，就唔係咁好，傷害心靈已經唔好，摑一巴更會影響學生心態。」劉同學自己已退隊兩年，自己能力不足外，他亦不滿意翁的教法。

另外，就讀中三的何同學表示，自己就讀小學時曾跟翁金驊教練學打籃球，直言他為人嚴厲，更曾向學生講粗口責罵，「親眼見過翁SIR嚴厲對待學生…因為我哋係D1（中學校際籃球比賽第一組），佢會想我哋去到好top，所以一定嚴格…佢會講粗口鬧我哋，我哋驚佢㗎，因為佢係學校大佬，體育顧問呀嘛」。

讀中三的何同學聲稱翁Sir曾用粗口責罵學生。楊偉亨攝
讀中三的何同學聲稱翁Sir曾用粗口責罵學生。楊偉亨攝

何同學坦言現今這一代學生是需要「愛的教育」，而非責罵，「你咁惡，大家都會想放棄，我有啲朋友本身都係籃球隊，但因為太嚴格頂唔順，無愛嘅教育就退晒隊，無咗鬥志」。被問到事件發生於2023至24學年，但有關片段直到近日才曝光，校方亦在今日始發通告，他則認為校方做法「有啲遲」。

 

最Hit
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
2026-06-01 17:31 HKT
01:33
宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人
社會
2小時前
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
16:41
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
影視圈
7小時前
01:01
Save Lily︱孫玉菡：社工多次登門造訪、等到深宵均未能接觸該對父母 終以電郵取得聯絡正安排約見
社會
6小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
01:09
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
即時娛樂
8小時前
港姐2026丨首輪面試驚現「八両仔、達哥」？ 重量級浸大新聞碩士震撼全場 奇葩佳麗成焦點
02:35
港姐2026丨首輪面試驚現「八両仔、達哥」？ 重量級浸大新聞碩士震撼全場 奇葩佳麗成焦點
影視圈
5小時前
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
01:36
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
社會
9小時前