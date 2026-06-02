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荃灣荃豐中心男子扮「碌卡」買手機 擸iPhone 17轉身跑走｜有片

突發
更新時間：10:55 2026-06-02 HKT
發佈時間：10:55 2026-06-02 HKT

荃灣荃豐中心有賊人假扮顧客，偷走iPhone。昨日（6月1日）下午5時許，一名戴口罩、身穿藍衫黑短褲的男子，到荃豐中心一店舖聲稱要購買一部 iPhone 17 Pro Max手機。當男子看過產品，由店東帶他到店內準備「碌卡」付款時，他突然露出賊相，拿着橙色 iPhone轉身逃去。店東猝不及防，欲追無從，事後只得報警處理。

事發經過由閉路電視拍下，店東的女兒其後在社交平台Threads發文，並上載相關CCTV片段，追緝賊人。片段顯示事發時間為昨午約5時17分，當時涉案男子在店舖門外和店東交談，其間店東拿着白色手機盒，男子則手持橙色 iPhone 17 Pro Max查看。其後男子拿出銀包並佯裝擬用信用卡「碌卡」，店東於是帶他轉角到店內付款，詎料店東先行步入店內，男子在店東身後突然拿着 iPhone，轉身跑走。店東發現隨即由店內追出，片段至此結束。

店東的女兒呼籲網民協助追尋賊人：「已報警，請廣傳出去！搵翻個賊仔出嚟！！」事件引起網民紛紛關注及轉發，直斥賊人猖狂，盼警方將賊人繩之於法。警方表示，昨日下午5時23分接獲店方報案，職員在櫥窗取出電話供一名男顧客檢查，但對方未有付款便跑走，案件列盜竊跟進。

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