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瑜伽褲突起方塊 香園圍59歲過關婦被揭藏私煙 罪成囚4星期

突發
更新時間：16:22 2026-06-01 HKT
發佈時間：16:22 2026-06-01 HKT

香港海關人員於5月29日在香園圍邊境管制站，截查一名59歲抵港女旅客時，在其身上檢獲981支未完稅香煙，估計市值約4400元，應課稅值約3200元。該名旅客隨即被捕。海關提供相片顯示，婦人被截獲時著瑜伽褲，多盒私煙被收藏於大腿及小腿位置，突出明顯方塊。

婦人被截獲時著瑜伽褲，多盒私煙被收藏於大腿及小腿位置。海關圖片
婦人被截獲時著瑜伽褲，多盒私煙被收藏於大腿及小腿位置。海關圖片

涉案人因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（6月1日）在粉嶺裁判法院被判處監禁4星期及罰款200元。海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，呼籲市民切勿以身試法。

海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可透過24小時熱線182 8080，專用電郵（[email protected]）或網上表格，舉報懷疑私煙活動。

香園圍邊境管制站。資料圖片
香園圍邊境管制站。資料圖片
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