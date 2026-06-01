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男囚家庭巨變 妻猝逝遺3歲女 懲教「更生同行」助重燃希望

突發
更新時間：14:49 2026-06-01 HKT
發佈時間：14:49 2026-06-01 HKT

今日（6月1日）是六一國際兒童節，懲教署在Facebook發放題為「更生同行 | 破困局共前行」的短片（Reels），分享署方協助一名在囚人士，為其破碎家庭重燃希望的真實故事。事件由一宗女童伴屍案講起，因販毒罪成在赤柱監獄服刑的在囚人士阿清（化名），就是事件中女童的爸爸，其妻猝然而逝，遺下年僅3歲的女兒伴屍四日。

面對突如其來的噩耗和家庭巨變，阿清整個人陷入崩潰與絕望邊緣。幸好當時院所的懲教人員及時察覺阿清的異樣，即時作出跟進，展開緊急協調，協助處理阿清的外出許可，令阿清得以出席喪禮，送別太太最後一程。同時，署方透過更生伙伴善導會舉辦的「藍巴士賽馬會結伴成長計劃」，幫助阿清與女兒重建關係，讓阿清得以重新負起做爸爸的責任。

短片中阿清講述自己的感受，形容：「喺獄中見返個女，聽到佢叫我一聲：『爸爸』，彷彿令我由十八層地獄上返嚟地面。我好珍惜每次見面嘅機會，每一下擁抱，每一次睇住佢笑，都係得來不易。女女係我心中嘅太陽。」他直言獲釋後不會再犯法，會改過自新。

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