羅便臣道火警｜劏場大王尹柏權爭議不絕 多個商場淪死場 小業主一殼眼淚

半山羅便臣道5號住宅單位周六（5月30日）起火，導致1名女子死亡，另外兩名男女昏迷，其中男傷者為現年64歲、人稱「劏場大王」的資深物業投資者尹柏權。據了解，尹柏權可說是地產界極具爭議人物之一，最擅長以低價購入不起眼商場，然後分拆成大量面積僅數十方呎的「蚊型舖」發售，從中賺取利潤。惟之後不少劏場淪為「死場」，小業主一殼眼淚。

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尹涉足劏場業務，始於90年代購入天水圍嘉湖山莊商場，並且易名為嘉湖新北江商場，之後將之拆細出售，其他令人印象深刻的還有深水埗「深之都」及大埔「大日子」商場。

2012年開始他趁舖市高峰期，先後打造荃灣「地皇廣場」、銅鑼灣「銅鑼廣場」及尖沙咀百樂酒店基座的「首都廣場」。其中，2012年以19.8億元購入的尖沙咀首都廣場，有資深業內人士指出，拆售後套現達30億元，帳面勁賺10億元，保守估計尹氏在劏場市場合共勁賺逾20億元。

劏場舖位銀碼細，由數十萬元至600萬元不等，因此受到不少買家歡迎，然而不少劏場最終淪為「死場」，舖位租不出，小業主一殼眼淚。

例如2024年銅鑼廣場有業主以8萬元賣舖，較2005年購入價低出96%，首都劏舖普遍輸90%以上，投資600萬，最後套現20萬至30萬元。不過，近年他投資亦有失手，例如2024年以6380萬售出旺角舖位，16年間勁蝕7420萬。

2020年，尹的同居女友在他名下持有的跑馬地豪宅禮頓山墮樓身亡，事隔三年之後，該單位以低於市價40%售出，成交價5300萬易手。

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5月30日羅便臣道火警現場