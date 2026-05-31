網傳太子站搶手袋疑雲 警澄清為搭車碰撞爭執 中年漢打傷女乘客被控

網上流傳上周一（5月25日）太子站兩名男女拉扯爭執，被目擊者質疑是「關門黨」搶手袋，引起關注。警方今日（5月31日）澄清確實案情，表示事件不涉搶劫，而是源於兩名男女因身體碰撞而爭執。涉案中年漢已經被控一項襲擊致造成身體傷害罪，將於6月15日提堂。

警方表示，5月25日中午12時接獲一名途人報案，指兩名男女在港鐵太子站一月台爭執，期間該名男子懷疑以其電話及手襲擊該名女子。

現場為太子站。資料圖片

警員接報到場，經初步調查拘捕涉案51歲姓陳男子。33歲姓林女子則頭部受傷，清醒被送往廣華醫院治理。

據了解，兩男女均於荔景站上車，其中女子並沒有帶袋，男子則帶有斜孭袋。其後，雙方在車廂內因身體碰撞瑣事爭執，雙方在太子站轉車時爆發衝突。

目前，陳男已被暫控一項襲擊致造成身體傷害罪，案件將於6月15日在西九龍裁判法院提堂。旺角警區刑事調查隊第六隊正繼續跟進案件。

網上流傳上周一（5月25日）太子站兩名男女拉扯爭執，被目擊者質疑是「關門黨」搶手袋。

案件將於6月15日在西九龍裁判法院提堂。資料圖片