羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃

半山羅便臣道5號一住宅單位周六（5月30日）起火，單位內64歲姓尹男住戶及31歲姓倪內地女伴侶，和37歲姓盧內地女友人，均昏迷送院治理，其中倪女經搶救後惜告不治，其餘兩人仍然危殆。警方在單位尋獲「冰壺」等吸毒工具。據悉，昏迷男子為人稱「劏場大王」的資深物業投資者尹柏權。翻查資料，2020年7月尹柏權同居前女友，於其名下跑馬地禮頓山豪宅墮樓身亡，警方事後到單位檢獲可卡因，尹因而被捕及控告。

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人稱「劏場大王」 歷年涉獵多個商場

尹柏權仍留醫瑪麗醫院深切治療部，情況至今早仍昏迷危殆，有軍裝警員在病房外駐守。資料顯示，尹柏權為本港資深投資者，歷年發展尖沙咀首都廣場、荃灣地皇廣場、荃立方商場、天水圍新北江商場等多個商場，再分拆為「蚊型」劏舖出租，故有「劏場大王」稱號。

室內設計師前女友墮斃後被揭藏毒

2020年7月，一名時年27歲、任職室內設計師的女子，於跑馬地禮頓山的1700呎住所墮樓。警方調查後於其墮樓單位內檢獲少量懷疑可卡因及吸毒工具，並發現單位男戶主為尹柏權，而女死者為尹的同居女朋友。

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尹柏權其後被控告藏毒及管有吸毒器具兩項罪名，辯方當年求情提到，尹的妻子曾兩度紅杏出牆，兒子亦因此自殘，尹大受打擊，承受巨大壓力才接觸可卡因，尹柏權認罪，東區法院2021年7月判處尹15個月感化令，其間嚴禁他沾染毒品，並需提交尿液樣本供驗毒，及參與戒毒療程等。

事後禮頓山單位平市價4成沽

至2023年12月，尹柏權以5300萬元沽出禮頓山事發單位，較當年9500萬元市價低4成。不過尹柏權是於2009年以約3870萬元買入上述單位，持貨14年，故帳面仍賺約1,430萬元。

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5月30日羅便臣道火警現場