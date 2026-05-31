羅便臣道火警｜31歲女子晚上傷重不治 一對男女仍危殆

半山羅便臣道薈萃苑三傷火警，姓倪（31歲）女子延至昨晚11時20分被證實死亡，另64歲男傷者及37歲女傷者則情況危殆，目前仍在瑪麗醫院及東區醫院留醫。消防相信火警起因有可疑，案件現由中區警區重案組接手跟進。

3名傷者分別是姓尹男住戶（64歲）、姓倪女住戶（31歲）及姓盧女子（37歲）。據悉，尹男及倪女是情侶，盧女則是友人；兩名涉案女子為內地人，持雙程證來港。昨日倪女被送到律敦治醫院搶救，至晚上11時20分終告不治；尹男與盧女被送到瑪麗醫院治理，其後盧女轉送東區醫院，二人情況危殆。

事發於昨(30日)晨10時53分，薈萃苑一住宅單位發生火警，冒出濃煙，消防接獲多宗報告，趕抵現場開喉救火，並先後在單位內救出3人。警方、消防和救護昨午見記者交代案情，提到火警單位大門被梳化阻擋，內有冰壺、打火機等吸毒工具。警方不排除有人在單位吸煙或吸毒導致起火，其後打火機充氣樽被焚毀導致火勢蔓延，惟確實原因仍待調查。

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