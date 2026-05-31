珍惜生命｜大坑勵德邨7旬翁高處墮下亡

今（31日）晨10時53分，一名72歲姓鄭男住戶，從大坑勵德邨德全樓高處單位墮下，飛落巴士站平台上，途人大驚報警，救護員到場證實事主已氣絕身亡，蓋上遮屍帳篷。

據了解，鄭翁與家人住上址一單位，他疑因患病，留下遺書由單位露台墮樓，案件列作自殺，由北角警區雜項調查隊跟進。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service