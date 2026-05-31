中環街頭分手情侶爭執搶車 醉娃涉危駕等6宗罪被捕 男友同涉酒駕

中區清晨上演分手情侶街頭打鬧搶車危駕，雙雙被捕事件。一對情侶與友人駕私家車駛至皇后大道中72號對開時，22歲男司機與23歲女友因感情問題爭吵，司機將車停下。據網上片段所見，男司機與身穿熱褲的女友落車後繼續口角，女方情緒激動大吵大鬧：「我哋分X咗手，我唔再愛你吖」，她繼而坐上司機位，三度用腳踢向男友下半身，又企圖駕車離開，男友與友人嘗試阻止，但女事主強行踩油開車，導致其中一人被拖行重摔地上，場面驚險。

警方接報到場調查，發現涉事姓胡男司機與姓王女友身上均有酒氣，而私家車車主為胡男的父親。經調查後，胡男涉嫌「酒後駕駛」被捕；王女則涉嫌「酒後駕駛」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「未能出示身份證明文件」及「危險駕駛被捕」共6宗罪被捕。兩人正被扣留調查。事件中，同行一名女乘客膝部受傷，在場接受初步治療後拒絕送院。