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元朗婦被搶250元現金及手機兼受傷 警閃電破案拘54歲內地偷渡客

突發
更新時間：20:39 2026-05-30 HKT
發佈時間：20:39 2026-05-30 HKT

元朗水邊圍邨附近昨日（5月29日）深夜約11時，一名中年婦被匪徒襲擊及搶去現金港幣250元及手提電話，匪徒事後逃離現場。警方經深入調查和情報分析，包括翻查「銳眼計劃」在內的大量閉路電視，閃電鎖定疑犯，今日（5月30日）以「搶劫」罪拘捕涉案54歲、非法入境的內地男子，又起回所有失物。

元朗警區刑事調查隊第十二隊高級督察陳敏熹表示，當時匪徒手持鎅刀，搶劫歸家途中的中年女事主。女事主糾纏期間，被匪徒鎅傷雙臂，損失約港幣250元現金及手提電話。附近一名熱心男途人目擊事件，協助追捕匪徒，匪徒見狀放棄手機後逃之夭夭逃去。事件中女事主受傷，幸仍清醒，被送往屯門醫院治理，目前情況穩定。

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案件由元朗警區刑事調查隊第12隊跟進，經翻查「銳眼計劃」在內的現場一帶大量閉路電視，及透過深入情報分析，迅速鎖定疑犯身份。至今日中午，元朗警區刑事部聯同新界北刑事部，在油麻地加士居道及彌敦道交界一休憩公園，拘捕涉案54歲中國籍男子，並檢獲作案鎅刀及事主現金。

被捕姓陳內地男子為非法入境者，正被扣查，將被暫控一項「行劫」罪及一項「未經准許而入境及留下」罪，案件將於周一（6月1日）於屯門裁判法院提堂。

警方強調絕對不會容忍任何暴力罪行，同時呼籲廣大市民要提高警惕，尤其夜間出入或歸家之際，盡量避免行經偏僻、陰暗或人煙稀少小巷，最好與朋友或家人結伴同行。

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