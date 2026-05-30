「健康觀塘 愛寵學堂」舉行 逾400市民參與 推廣愛護動物人寵共處

為宣揚愛護動物訊息、關注寵物健康，及人寵共處之間衞生健康問題，觀塘健康城市督導委員會，聯同香港復甦學院、觀塘海濱活動空間主辦，並由觀塘民政事務署及觀塘警區耆樂警訊名譽會長會，協辧「健康觀塘 愛寵學堂」，活動今日（5月30日）於海濱活動空間1號場順利舉行。

活動內容非常豐富有警犬、消防搜救犬及生化幅核機械犬、海關搜查犬示範表演， 獸醫專題講座及守護動物法律常識講座、寵物CPR 及急救工作坊，為大家帶來實用的寵物資訊。還有寵物玩樂區、領養推廣活動及親親導盲犬等等。是次活動獲得逾400名市民到場支持市民支持參觀。

郭俊峯簡啟恩等出席

出席活動嘉賓包括入境事務處處長郭俊峯、警務處副處長(國家安全)簡啟恩、觀塘民政事務專員何立基、海關助理關長(情報及調查)黃浩然、消防處助理處長(九龍)曾永鴻、立法會議員鄧家彪、發展局起動九龍東副專員黄國揚、警務處觀塘警區指揮官張天頤總警司、觀塘健康城市督導委員會暨觀塘警區耆樂警訊名譽會長會主席胡勁恒等。

胡勁恒提到，現時政府不同部門都推出寵物友善計劃，狗狗進入餐廳、公共交通工具、公立醫院探病都正在積極推進，而警察亦很早成立動物守護計劃，寵物不再只是家庭成員的一份子，更加是社區的一份子。所以有須要一齊關注寵物健康及人寵共處之間要注意的衛生及健康問題。

觀塘警區全力支持人寵共融，亦希望透過現場擺放提子吹氣公仔，及觀塘耆樂會員的細心解說，提升市民對騙案的認識及警覺性。