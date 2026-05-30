反外圍賭博│2026世界盃兩周後揭幕 警到蘭桂坊派發傳單勸勿賭外圍波

距離2026世界盃揭幕僅剩兩星期！昨日(29日)中區警區聯同中西區撲滅罪行委員會、港島總區防止罪案辦公室及保安局禁毒處義工等，到訪蘭桂坊派發傳單及提醒市民，外圍賭博不僅違法，更可能令你背負巨額債務，甚至被犯罪集團操控，捲入更嚴重的罪行。

警方警告，所謂「方便」、「優惠」、「高賠率」全是陷阱。尤其是年輕人，一旦誤入歧途，隨時前途盡毀，後悔莫及。警方會加強宣傳、教育及執法，希望大眾在欣賞高水平足球賽事的同時，亦不受非法賭波活動影響。

警方指出，犯罪集團往往利用年輕人「搵快錢」心態，招募參與所謂的網上推廣活動，相關行為可能已違法。根據香港法例第148章《賭博條例》第16B條，任何人明知而推廣或便利收受賭注，均屬違法，經公訴程序定罪，可判罰款500萬元及監禁7年。

根據《賭博條例》第8條，任何人向收受賭注者投注，而不論有關賭注在香港境內或境外收取，均屬違法，首次定罪最高可被判處監禁3個月，市民切勿以身試法。