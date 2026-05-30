Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗婦遭刀賊掠去100元現金 糾纏間被割傷雙手 現場遺30米血路

突發
更新時間：02:22 2026-05-30 HKT
發佈時間：02:22 2026-05-30 HKT

元朗街頭驚現刀賊。周五（29日）晚上11時12分，一名年55歲（姓李）的女事主在返家途中，步至媽廟路17號水邊圍邨邨口、近光明學校對開時，突然遭到一名持𠝹刀中年賊截劫。

負傷奔百米青山公路求救 現場遺血路

女事主驚魂甫定下奮起反抗，與賊人發生糾纏。過程中，女事主雙手被割傷，當場鮮血直流。刀賊最終強行掠走女事主身上100港元現金及一部手提電話，他逃跑時手機跌落地上未有拾回，然後往未知方向逃去無蹤。

女事主遇劫受傷後，強忍劇痛，一邊流血一邊慌忙跑出附近的青山公路-屏山段求助。救護員接報趕至，發現女事主雖雙手受傷、驚魂未定，但幸而保持清醒，隨即將她送往屯門醫院接受治理。

案發後大批警員趕抵現場，並立刻圍封水邊圍邨邨口及附近路段展開調查。就現場所見，光明學校對開地面遺下一攤血漬，且沿路延伸出條長達30米的「血路」，估計是女事主受傷後負傷逃跑求救時所留下。

警方目前將案件列作「行劫」處理，正全力追緝該名年約50歲、身高約1.6米、案發時戴眼鏡及孭背囊的獨行賊歸案。

最Hit
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
12小時前
切薩雷塔隆內路。 USMIA
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
9小時前
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
飲食
12小時前
02:28
73歲盧偉國拖32歲未婚妻余仲欣現身 被指「爺孫戀」 盧偉國：無時間理閒言閒語 搶答會否生B
政情
17小時前
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
13小時前
車長行駛時雙手離軚 九巴調查後決定解僱
車長行駛時雙手離軚網片瘋傳 九巴調查後決定解僱
突發
10小時前
凱柏峰外貎。資料圖片
珍惜生命｜將軍澳男住客飛墮天井 當場氣絕
突發
2026-05-28 07:39 HKT
田徑｜16歲張可依期望有一天跟吳艷妮並肩作戰
即時體育
10小時前
TVB年中節目巡禮2026丨陳自瑤中門大開溢仙氣  港姐亞軍低胸透視  高海寧「影後」春光無限
01:43
TVB年中節目巡禮2026丨陳自瑤中門大開溢仙氣  港姐亞軍低胸透視  高海寧「影後」春光無限
影視圈
10小時前
深水埗士多貓店長險被擄走 老闆及時衝出截停 警拘49歲男｜有片
00:59
深水埗士多貓店長險被擄走 老闆及時衝出截停 警拘49歲男｜有片
突發
8小時前