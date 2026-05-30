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元朗婦遭刀賊劫去100元現金及電話 糾纏間被割傷手遺30米血路

突發
更新時間：02:22 2026-05-30 HKT
發佈時間：02:22 2026-05-30 HKT

元朗街頭驚現刀賊。周五（29日）晚上11時12分，一名年約50歲的女事主在下班返家途中，步至媽廟路17號水邊圍邨邨口、近光明學校對開時，突然遭到一名持刀中年賊截擊。

負傷奔百米青山公路求救 現場遺血路

女事主驚魂甫定下奮起反抗，與賊人發生激烈糾纏。過程中，男賊悍然揮刀襲擊，導致女事主雙手被嚴重割傷，當場鮮血直流。刀賊最終強行掠走女事主身上僅有的100港元現金及一部手提電話，得手後隨即往未知方向逃去無蹤。

女事主遇劫受傷後，強忍劇痛，一邊流血一邊慌忙跑出附近的青山公路-屏山段向路人及保安求助，街坊見狀協助報警。救護員接報趕至，發現女事主雖雙手受傷、驚魂未定，但幸而保持清醒，隨即將她送往屯門醫院接受進一步救治。

案發後大批警員趕抵現場，並立刻圍封水邊圍邨邨口及附近路段展開調查。就現場所見，光明學校對開地面遺下一攤血漬，且沿路延伸出條長達30米的「血路」，相信是女事主受傷後負傷逃跑求救時所留下。

警方目前將案件列作「行劫及傷人」處理，正全力追緝該名年約50歲、身穿深色衣服的獨行刀賊歸案。

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