天耀邨男子走廊墮樓 送院不治

天水圍發生墮樓命案。昨日（29日）下午2時25分，天耀邨保安員突聞巨響，隨後發現一名男子倒臥於耀澤樓平台位置，懷疑從高處墮下，遂連忙報警求助。

救援人員接報後火速趕往現場，隨即將已陷入昏迷的59歲姓盧男事主抬回地面，並由救護車急送醫院進行搶救，惜經醫生證實最終不治。

警方在現場展開調查，證實盧男為該大廈的住戶，近日疑一直受到財務問題困擾，不排除因此產生輕生念頭。警方初步相信他是從耀澤樓其中一層的走廊墮下，在現場並未檢獲遺書，事主的具體死因仍有待驗屍後進一步確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111； 網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」 ：https://www.openup.hk/service