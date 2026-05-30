Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天耀邨男子走廊墮樓 送院不治

突發
更新時間：02:06 2026-05-30 HKT
發佈時間：02:06 2026-05-30 HKT

天水圍發生墮樓命案。昨日（29日）下午2時25分，天耀邨保安員突聞巨響，隨後發現一名男子倒臥於耀澤樓平台位置，懷疑從高處墮下，遂連忙報警求助。

救援人員接報後火速趕往現場，隨即將已陷入昏迷的59歲姓盧男事主抬回地面，並由救護車急送醫院進行搶救，惜經醫生證實最終不治。

警方在現場展開調查，證實盧男為該大廈的住戶，近日疑一直受到財務問題困擾，不排除因此產生輕生念頭。警方初步相信他是從耀澤樓其中一層的走廊墮下，在現場並未檢獲遺書，事主的具體死因仍有待驗屍後進一步確定。

 

 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」https://www.openup.hk/service 

最Hit
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
7小時前
02:28
73歲盧偉國拖32歲未婚妻余仲欣現身 被指「爺孫戀」 盧偉國：無時間理閒言閒語 搶答會否生B
政情
12小時前
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
飲食
7小時前
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
8小時前
凱柏峰外貎。資料圖片
珍惜生命｜將軍澳男住客飛墮天井 當場氣絕
突發
2026-05-28 07:39 HKT
星島申訴王 | 一句You Shut Up掀全城風波 名人教用英文優雅講「你收聲」
02:47
星島申訴王 | 一句You Shut Up掀全城風波 名人教用英文優雅講「你收聲」
申訴熱話
8小時前
裝修師傅助70歲獨居婆婆翻新40年舊單位 經歷老伴離世子女移民 完工後1句話惹鼻酸：有意義過影相打卡
裝修師傅助70歲獨居婆婆翻新40年舊單位 經歷老伴離世子女移民 完工後1句話惹鼻酸……
生活百科
10小時前
車長行駛時雙手離軚 九巴調查後決定解僱
車長行駛時雙手離軚網片瘋傳 九巴調查後決定解僱
突發
6小時前
荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣
荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣
飲食
13小時前
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
影視圈
16小時前