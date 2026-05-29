深水埗士多貓店長險被擄走 老闆及時衝出截停 警拘49歲男｜有片

深水埗荔枝角道222號有士多貓店長，周五（5月29日）下午險些被陌生人擄走，幸老闆及時發現，衝出截停疑犯，並報案求助。警方到場調查後，拘捕涉嫌盜竊的49歲男子。

據了解，事發店舖有兩隻分別名為「姨媽」與「姑姐」的貓店長，乖巧可愛深受街坊歡迎。事發於周五下午4時許，網上片段所見，身穿黑色衫的男疑犯當時途經店舖後，蹲下裝作與其中一隻貓店長玩耍。10多秒後疑犯突然抱起貓貓，其後離開店舖範圍。

所幸身穿背心的店舖老闆發現及時，疾步衝出店舖，在店舖不遠處即時截停疑犯，並捉住對方衣衫不讓逃走，同時報案求助。至於受驚貓咪脫險後，迅速自行逃回店內。

事後鄰舖將事發閉路電視片段於社交平台分享，直言：「（疑犯）話攞去玩喎，唔係因為士多老闆醒目，成日睇CCTV，隻貓都唔知去咗邊！」

警方表示，經初步調查後，以涉嫌盜竊拘捕涉案49歲姓劉男子，目前案件正由深水埗警區刑事調查第3隊跟進。