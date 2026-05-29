警方西九龍打擊白牌車 拘29歲女司機及35歲男司機

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員今日（5月29日）在區內打擊「白牌車」。行動中，人員喬裝乘客並透過網上平台租用兩輛私家車，分別前往九龍城及油麻地。當車輛抵達目的地時，因涉案的所有車輛均沒有有效的出租汽車許可證，人員遂拘捕一名29歲本地女司機及一名35歲本地男司機。

兩人涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「沒有第三者保險而使用車輛」被捕，獲保釋候查，須於6月下旬向警方報到。有關車輛亦已被扣查作進一步檢驗。

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員今日（5月29日）在區內打擊「白牌車」。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款10,000元及監禁6個月，再次干犯則可處罰25,000元及監禁12個月。

警方亦作出呼籲，市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如果相關車輛的用途是非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或者會失效，一旦發生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均會失去應有的保障。

兩部車輛亦已被扣查作進一步檢驗。