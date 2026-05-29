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兩台男涉「猜猜我是誰」落網 多名長者共被騙56萬元 有受害人仍未尋獲

突發
更新時間：20:50 2026-05-29 HKT
發佈時間：20:50 2026-05-29 HKT

警方於本月下旬共接獲4宗報案，指家中長者收到自稱為其親屬來電，訛稱被警方拘捕，要求長者把保證金交予指定人士。報案人懷疑受騙遂報案。警方經深入調查後，拘捕兩名台灣男子（20及23歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」，成功阻止兩名長者再度受騙。

旺角警區刑事部隨後亦聯絡到一名未得悉受騙的長者，防止他再度受騙。警方調查又顯示，本案至少仍有一名涉案人在逃，及一名疑似受騙長者仍未尋獲，該名男性長者相信居於離島，5月27日曾到長沙灣月輪街一帶。案件中各受害人介乎77至96歲，總損失約56萬元。

涉案被捕台灣男子。警方圖片
涉案被捕台灣男子。警方圖片

被捕的23歲男子已被暫控兩項「以欺騙手段取得財產」罪及一項「企圖以欺騙手段取得財產」罪，明日（5月30日）於西九龍裁判法院提堂。而被捕的20歲男子已被暫控一項「以欺騙手段取得財產」罪，7月20日於九龍城裁判法院提堂。

警方呼籲市民切勿因為金錢利益，而以任何方式參與騙案。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，一經定罪，最高刑罰為監禁十年。

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