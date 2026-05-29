澳門10歲童遭撞斃｜校外補習後回家遇橫禍 特首岑浩輝要求嚴肅偵辦

澳門青洲大馬路一部七人車，周三（5月27日）晚上8時許經過斑馬線時，懷疑沒有收慢讓行人，導致一名10歲男童被撞倒後重創死亡，涉案司機已被控過失殺人罪。事件引起澳門社會高度關注。澳門政府表示，行政長官岑浩輝高度重視青洲大馬路致命車禍，事發後，已立即要求保安司司長統籌相關部門迅速處理現場情況，依法嚴肅偵辦案件。

岑浩輝又特別囑託教育及青年發展局，向死者家屬轉達特區政府對遇難男童的哀悼，以及對家屬的深切慰問。同時已指示其他權限部門立即採取必要的預防和應對措施，避免同類悲劇再次發生。

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離世男童是學校龍獅隊成員

澳門傳媒報道，離世男童就讀蓮峰普濟學校，該校校長何敏輝離世男童為人活躍、熱愛運動，是學校龍獅隊成員，平日與同學相處融洽。該名學生居住在學校附近，在校外補習後回家途中，不幸發生意外。離世學童家中有兩名姐姐，一名就讀該校小六、一名已畢業升中學，事發後母親專心處理後事及跟進調查，兩名孩子暫住珠海親戚處，目前小六姐姐已請假。

何校長又稱，已聯同教育及青年發展局為校內師生展開情緒支援工作，先後開展四場情緒輔導講座，十多名社工進駐校園，針對情緒反應較大的同學加強輔導，目前師生情緒逐步平復。事發當晚校方人員全程在醫院陪同家長，家長情緒激動。校方已籌集慰問款項，將送交家長，持續支援。