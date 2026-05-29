天氣酷熱｜市民做足準備 一家大細湧清水灣 享受陽光與海灘

本港今日（5月29日）天氣極端酷熱，天文台更錄得34.1度最高溫度，是今年以來之最。其中在清水灣二灘，不少市民帶同身邊伴侶或一家大細，紛紛最足準備後，湧往沙灘消暑降溫，「與陽光玩遊戲」。天文台提醒市民高溫天氣下，戶外活動時必須補充足夠水分，如感不適應立刻求醫。

市民謝先生見今日天氣炎熱，便帶同小朋友和家人到清水灣二灘玩樂消遣，直言今日天氣「真係好熱，停車場行過嚟都濕曬」；黃先生一家帶同幼兒到沙灘消暑，直言這是他們第一次帶BB享受陽光與海灘，事前已做足準備，買齊小朋友專用的防曬物品等；另外陳先生和女伴鄭小姐平時少曬太陽，亦趁今日到沙灘享受陽光，出門口時做足防曬，「諗住曬兩三個鐘就走」。

本港下午極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度或以上。截至下午四時，天文台錄得最高氣溫34.1度，是今年以來的最高紀錄。天文台提醒市民高溫天氣持續，補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。