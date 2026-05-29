藍田邨爆炸｜燃氣錶前一段分喉疑破損洩漏 年初定期檢查煤氣公司未能入屋

藍田邨藍碧樓一高層單位，今日（5月29日）早上有住戶開煤氣爐蒸蕃薯期間，懷疑聞到煤氣味後爆炸，50歲女住戶四成皮膚燒傷，送院救治。煤氣公司回覆《星島頭條》查詢，稱初步調查結果顯示，單位內的用戶喉管正常，沒有漏氣，而燃氣錶前的一段分喉懷疑因破損而洩漏。煤氣公司會協助有關部門進一步蒐證調查。

機電工程署表示，事發後即派員到場調查，初步懷疑涉事單位廚房內有一段煤氣喉洩漏，並已檢走該段喉管及氣體煮食爐作進一步檢測，以確定洩漏成因。另外，該單位內裝設的氣體爐具均屬已獲該署批准的型號，並貼有「GU」標誌 。根據煤氣公司的記錄，涉事單位上一次的安全檢查於2024年9月進行，當時並未發現任何漏氣或異常情况。煤氣公司亦曾於2026年1月為該屋邨用戶安排定期安全檢查，惟當時未能進入涉事單位檢查 。

因應今次事故，煤氣公司會在明天開始逐步為該屋邨所有煤氣用戶，進行一次安全檢查，以策安全。該署呼籲，氣體供應公司會為住宅用戶的氣體裝置每十八個月作定期安全檢查，確保氣體裝置維持在良好狀況，住宅用戶應配合相關檢查。如市民發現氣體裝置有任何異常情況，應盡快聯絡氣體供應公司或註冊氣體工程承辦商安排檢查和維修。

事發於今日早上10時許，警方接獲觀塘藍田邨藍碧樓居民報案，指上址懷疑爆炸。警方消防接報到場，經初步調查相信上址氣體洩漏引致爆炸。單位內的碎片亦從高處墜下，撃中停泊於上址對開一私家車。事件中，50歲女住戶全身多處燒傷，清醒被送往伊利沙伯醫院救治。

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