Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

飛驒山脈港男被困1死1傷｜倖存者嘆低估體能沒設撤退期 未來續登山：下次做好點

突發
更新時間：17:02 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:02 2026-05-29 HKT

本月初在日本飛驒山脈（北阿爾卑斯山）發生一死一傷的港人攀山意外。30歲倖存者KF（化名）近日接受英國廣播公司（BBC）中文網訪問時，首度還原遇險經過。KF坦言，兩人因低估體能下降、未設定撤退時間等種種因素下，不幸於海拔3000多米遭遇強烈暴風雪。經歷這場與死神擦身而過的悲劇，KF深刻檢討，稱這次旅程如果能重來，會選擇不去。不過，他又表示大自然給了他第二次機會，未來會繼續登山，「下次再做好一點」。

路線不在官方地圖

KF透露，他與在東京讀書的22歲港人旅伴，原定目標是攀爬險峰「憲兵岩」」（Gendarme）。由於官方地圖的棱線路線極其險峻，並標明「非經驗者勿進」，二人決定改走西南山脊線「飛驒尾根」。KF稱該路線雖然並未錄入官方地圖，但並非冷門，最近一次成功登頂發生在4月。

相關報道：飛驒山脈2港男被困｜22歲居日男死亡 30歲男清醒獲救 料往上高地途中遇險

登頂中途被拖慢 天氣變差在即仍繼續

4月30日KF從香港飛抵日本，其後兩人看過天氣預報，知道5月3日下午天氣會變差，因此將行程劃分三日，目標第二日攻頂，然後趁天氣變差前下山。5月1日兩人出發，5月2日登山途中雖然天氣仍然晴朗，但因此融雪較快，積雪最深處及腰，兩人進度遂被嚴重拖慢，未趕及當日登頂。

天氣變差在即，KF兩人卻未有多想，改為計劃5月3日早些出發，試圖趕及在天氣變差前登頂。至5月3日下午兩人仍在山上，天氣亦如預報一樣迅速轉差，兩人在海拔3000多米處遭遇強烈暴風雪，，狂風雨雪吹襲下能見度極低，「看不到東西，白濛濛一片」。兩人受困於懸崖邊，並報警求助。

相關報道：飛驒山脈2港男被困｜攀山專家：5月份正值季節交替天氣變幻莫測 登山者必須裝備充足

5月3日當晚兩人在帳篷吃了最後一餐乾燥飯。5月4日天亮後，兩人嘗試游繩下降撤退，未料雨水導致KF的繩索制動確保器結冰無法下滑。此時，身處下方的旅伴已失去反應，在自身繩索故障且無法確保安全的情況下，KF只能先自救，用帳篷布將自己如蛹般包覆。熬過漫長一夜後，5月5日早上，日本長野縣救援直升機最終抵達，將雙腳凍傷的KF救出，惟旅伴在下午被救起時已證實罹難。

被困者曾向友人上載坐標及照片求援。Threads：bubuusagiiii
被困者曾向友人上載坐標及照片求援。Threads：bubuusagiiii

獲救後大哭一場

KF坦言，獲救以後曾大哭過一次，後來情緒逐漸平復。他又檢討整個過程，認為自己和旅伴未有充份溝通、決定不夠果斷、低估了體能變化，也沒有設定撤退時間，形容是「有一點點輕視」，能夠獲救是「好彩」。KF事後重看當時照片，感嘆風景漂亮與否「已經不重要了」，認為如果旅程能重來，他會選擇不去。

雖然如此，KF又透露，日本出院那天和太太走在路上，看見日落火燒雲美景，感慨「人的生命真的很微小」，直言日後仍想看不同風景，未來會堅持爬山，既然大自然再給他一次機會，「吸收了（經驗），下次再做好一點」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:28
73歲盧偉國拖32歲未婚妻余仲欣現身 被指「爺孫戀」 盧偉國：無時間理閒言閒語 搶答會否生B
政情
3小時前
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲前男友
突發
6小時前
觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院
01:10
觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院
突發
1小時前
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
影視圈
7小時前
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
19小時前
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
影視圈
6小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-28 17:13 HKT
荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣
荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣
飲食
4小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
2026-05-28 17:10 HKT
金鐘城巴14歲少年與同學爭執座位插刀片 涉兩罪被捕
01:06
金鐘城巴14歲少年與同學爭執座位插刀片 涉兩罪被捕
突發
2小時前