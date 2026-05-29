飛驒山脈港男被困1死1傷｜倖存者嘆低估體能沒設撤退期 未來續登山：下次做好點

本月初在日本飛驒山脈（北阿爾卑斯山）發生一死一傷的港人攀山意外。30歲倖存者KF（化名）近日接受英國廣播公司（BBC）中文網訪問時，首度還原遇險經過。KF坦言，兩人因低估體能下降、未設定撤退時間等種種因素下，不幸於海拔3000多米遭遇強烈暴風雪。經歷這場與死神擦身而過的悲劇，KF深刻檢討，稱這次旅程如果能重來，會選擇不去。不過，他又表示大自然給了他第二次機會，未來會繼續登山，「下次再做好一點」。

路線不在官方地圖

KF透露，他與在東京讀書的22歲港人旅伴，原定目標是攀爬險峰「憲兵岩」」（Gendarme）。由於官方地圖的棱線路線極其險峻，並標明「非經驗者勿進」，二人決定改走西南山脊線「飛驒尾根」。KF稱該路線雖然並未錄入官方地圖，但並非冷門，最近一次成功登頂發生在4月。

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登頂中途被拖慢 天氣變差在即仍繼續

4月30日KF從香港飛抵日本，其後兩人看過天氣預報，知道5月3日下午天氣會變差，因此將行程劃分三日，目標第二日攻頂，然後趁天氣變差前下山。5月1日兩人出發，5月2日登山途中雖然天氣仍然晴朗，但因此融雪較快，積雪最深處及腰，兩人進度遂被嚴重拖慢，未趕及當日登頂。

天氣變差在即，KF兩人卻未有多想，改為計劃5月3日早些出發，試圖趕及在天氣變差前登頂。至5月3日下午兩人仍在山上，天氣亦如預報一樣迅速轉差，兩人在海拔3000多米處遭遇強烈暴風雪，，狂風雨雪吹襲下能見度極低，「看不到東西，白濛濛一片」。兩人受困於懸崖邊，並報警求助。

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5月3日當晚兩人在帳篷吃了最後一餐乾燥飯。5月4日天亮後，兩人嘗試游繩下降撤退，未料雨水導致KF的繩索制動確保器結冰無法下滑。此時，身處下方的旅伴已失去反應，在自身繩索故障且無法確保安全的情況下，KF只能先自救，用帳篷布將自己如蛹般包覆。熬過漫長一夜後，5月5日早上，日本長野縣救援直升機最終抵達，將雙腳凍傷的KF救出，惟旅伴在下午被救起時已證實罹難。

被困者曾向友人上載坐標及照片求援。Threads：bubuusagiiii

獲救後大哭一場

KF坦言，獲救以後曾大哭過一次，後來情緒逐漸平復。他又檢討整個過程，認為自己和旅伴未有充份溝通、決定不夠果斷、低估了體能變化，也沒有設定撤退時間，形容是「有一點點輕視」，能夠獲救是「好彩」。KF事後重看當時照片，感嘆風景漂亮與否「已經不重要了」，認為如果旅程能重來，他會選擇不去。

雖然如此，KF又透露，日本出院那天和太太走在路上，看見日落火燒雲美景，感慨「人的生命真的很微小」，直言日後仍想看不同風景，未來會堅持爬山，既然大自然再給他一次機會，「吸收了（經驗），下次再做好一點」。