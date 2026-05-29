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大嶼山獨自行山失蹤51歲男 遺體被尋獲 疑中暑後失救喪命

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更新時間：17:50 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:50 2026-05-29 HKT

51歲姓陳男子前日（27日）獨自前往大嶼山鳳凰徑第8段行山，惟徹夜未歸。經過連續兩日搜索，尋獲事主遺體。據了解，今天（29日）救援人員再到羌山道、狗嶺涌一帶搜索，至中午12時許，在羌山道山頭發現事主，政府飛行服務隊正前往救援，最終證實事主已明顯死亡，遺體運往飛行服務隊總部，稍後待仵工舁送殮房，陳男死因有待剖驗確定。

據了解，消防連同搜索犬於狗嶺涌營地公廁附近搜索期間找到死者，當時陳男已不省人事，至下午1時左右，由救護員於現場確認死者死亡。現場無打鬥或搜掠痕跡，死者財物包括手機及錢包均完好無損。經警方初步調查，案件無可疑。相信死者行山至狗嶺涌營地公廁附近時，懷疑中暑後失救引致死亡。

陳男無長期病患，無欠債問題。前日（27日）早上7時，他對妻子表示會獨自前往大嶼山鳳凰徑第八段羌山道石壁水塘往狗嶺涌來回行山，直至昨晨仍未回家，妻子致電他無人接聽，擔心下報警。警方調查後，證實陳男最後出現在東涌富東邨商場出現。

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