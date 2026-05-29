海關破58宗航空旅客偷運私煙入境案 拘61人檢840萬支私煙市值3824萬

由於在海關連番打擊下，私煙集團有別以往用陸路及水路走私香煙入境，轉用高成本的航空旅客，以螞蟻搬家形式，將私煙化整為零偷運入境。海關採取代號「晴空」打擊航空旅客走私香煙入境行動，偵破58宗走私未完稅香煙案，檢獲840萬支私煙，市值3824萬元，應課稅值約2800萬元，行動中拘捕61人，包括58名入境旅客，全部被落案起訴，當中53人已被法院裁定罪成，判處即時監禁。

海關指，私煙集團不惜工本為走私旅客買機票及訂酒店，反映私煙能謀取暴利。被捕人士收取報酬由100元至1萬元不等。

海關機場科航空旅客課航空旅客第一組署理高級督察許嘉晞講述案情時表示，今年4月17日至5月27日期間，海關展開打擊航空旅客走私香煙入境行動，行動中偵破37宗非法進口未完稅香煙案件，拘捕38名入境旅客，年齡介乎20至56歲，並檢獲約198萬支未完稅香煙，估計市值約937萬港元，應課稅值為656萬港元。

37宗案件，全部被捕人士均為非本地人士，大部分未完稅香煙來源，相信來自東南亞地區，根據調查發現，不法分子將未完稅香煙放滿寄倉行李以及手提行李內。行李內除了香煙，並無其他個人物品，他們亦未向海關人員作出申報。由此可見，不法分子入境是明確走私行為。

今年4月17日，機場科海關人員共檢控9名非本地男子，年齡介乎25至56歲，主要由東南亞地區出發，當中大部分會經其他地方轉機到港，並攜帶大量行李，經毋須申報通道入境，引起人員的懷疑，在9名被捕人士中，一名被捕男子採迂迴路線到港，並攜帶6件大型行李，經風險評估後，人員揀選該名旅客作行李檢查，在其4件寄倉行李及2件隨身行李內，發現約9萬支未完稅香煙，估計市值約37萬港元，應課稅值約30萬港元，該名男子隨即被拘捕及檢控。 其後被法庭判處監禁12個月，以及罰款2000港元。海關對法庭判刑表示歡迎，監禁判刑具有相當阻嚇作用，並充分反映罪行嚴重性。單在這日，海關已合共拘捕9名走私分子，充份顯示海關打擊非法進口未完稅香煙的執法決心及能力。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官蔡俊威表示，為有效打擊航空旅客走私未完稅香煙入境，海關稅收罪案調查科動員逾一百人，在機場入境大堂佈下天羅地網，重點截查攜帶超額香煙而無向海關申報的入境旅客，整個行動一共拘捕58名入境旅客，包括55男3女，年齡介乎20至57歲。

除在香港國際機場加強執法外，稅收罪案調查科亦相應加強市內巡查。經深入調查後，發現私煙集團利用偏遠地區的鐵皮場，作為私煙儲存及分銷倉庫。他們將航空旅客用行李箱走私入境的香煙，在鐵皮場內重新包裝及整合，再分貨出去供應區內需求。人員在鐵皮場內發現部分私煙已重新組裝及砌板，懷疑該等私煙會轉運到鄰近高稅率的地區以圖利。

海關展開打擊行動，在一個位於元朗甚為偏僻的鐵皮場搗破一個私煙儲存倉庫，在場內檢獲540萬支未完稅香煙，並拘捕3名涉案男子，年齡介乎31至56歲。調查發現該3名涉案男子，全部均為非本地人士，負責搬運及管理私煙儲存倉庫。

今次行動中，以往私煙集團會利用傳統貨運模式，如陸路及水路將私煙走私入境，但在海關連番打擊，雷厲執法下，迫於無奈用高成本的航空旅客，企圖以螞蟻搬家形式，將私煙化整為零偷運入境，最後難逃海關偵查。

被捕人士大部分為非本地人士，他們會先在東南亞地區稍作逗留，然後採取迂迴路線，乘搭東南亞國家航班如柬埔寨、菲律賓、越南、泰國等國的航班來港，以為這可逃避海關的偵查，但海關會運用適當資源，作針對性部署，重點打擊企圖走私入境的旅客。

海關亦留意到走私旅客與一般旅客很大的分別，他們會攜帶很多行李，可能去到六件甚至更多件，無論是寄倉或隨身行李，全部都塞滿香煙，而無其他個人物品，其走私意圖非常明顯。今次行動中檢取的香煙品牌超過20款，部分品牌在港並不常見，不排除私煙集團將私煙重新組裝後，轉運到鄰近其他稅率較高的地區謀取暴利。

行動中拘捕61名涉案人士，包括入境旅客、搬運私煙人士，亦有管理私煙儲存倉庫人士，全部被捕人士已被落案起訴。當中53名人士被裁判法院裁定罪成，並判處即時監禁，刑罰由一個月至十二個月不等，餘下被捕人士仍還押候查。海關對法庭判決表示歡迎。