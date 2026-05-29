青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲前男友

節目《東張西望》昨(28日)報道一名女事主指位於家中的名錶及名牌手袋被偷，價值過百萬。警方今(29日)早上表示，位於青衣青敬路33號一住宅大廈的保安報案，指其中一個單位懷疑遭爆竊，一名可疑男子逃去。人員接報到場，經住戶點算，有一隻手錶、四個手袋及兩隻手鐲被盜，總值約154萬元。警方經調查後，昨（28日）下午在青衣拘捕一名27歲姓蘇本地男子，涉嫌「串謀爆竊」。他現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進，行動仍在進行中。據悉，被捕男子為女事主的前男友。

女事主在節目中表示失竊案與前男友有關。）《東張西望》截圖

女事主失竊的其中三個名牌手袋。《東張西望》截圖

據了解，案中失物包括瑞士Audemars Piguet 愛彼手錶、四個Hermès名牌手袋，以及兩隻Van Cleef & Arpels 手鐲。

從事主提供的CCTV片段中可見，當日凌晨３點時，一名南亞裔男子假扮外賣員，進入苦主所住的大廈，用密碼進入苦主的家，搜尋一番後，取走若干個手袋和名錶。片中女苦主表示：「賤格，偷撳密碼入人哋屋企偷嘢！」苦主懷疑今次失竊案是她前男友指使友人所為。

女苦主表示，「我屋企密碼得一個人知道，連我屋企人都唔知。（可唔可以透露係邊個？）我前男友。呢件事都係佢搵人做，如果唔係點解無喇喇有個外籍人士，撳密碼入屋偷嘢，並且搵指定嘅物品去偷。」