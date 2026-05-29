Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀的士外籍醉客揮拳轟毀「大銀幕」 一度拒認數終付千元和解

突發
更新時間：06:53 2026-05-29 HKT
發佈時間：06:53 2026-05-29 HKT

尖沙咀凌晨發生一宗刑事毀壞案。今日（29日）凌晨4時許，兩名來自中東阿聯酋的外籍男遊客，在中環雲咸街登上一輛的士。兩人上車後分別坐在前座及後座，並向的士司機遞上一張位於尖沙咀廣東道13號的港威酒店卡片，示意前往該處。期間，後座男乘客同時要求司機在途中「順路」先前往赫德道3號一間土耳其餐廳，以便他下車購買食物。

豈料在後座友人下車買宵夜期間，留在車內、坐在前座的男乘客懷疑因不勝酒力借醉發狂，在毫無徵兆下突然發難，揮拳猛烈擊向的士的前擋風玻璃。由於力度極猛，擋風玻璃當場被轟碎，裂開呈現大片蜘蛛網狀的裂痕。後座友人隨後買完食物上車，赫見現場一片混亂。

的士司機驚魂甫定後立即報警求助，前座男子下了車，上了後面一架的士匿藏，而後座男子則只肯交出200元車資，並聲稱與前座男子不熟絡。

警員接報到場調查，經在附近一帶搜查後，成功在另一輛的士內，截獲該名涉嫌打爆擋風玻璃的前座阿聯酋男子。警員在現場調查期間，鑑於該名外籍男子滿身酒氣、情緒極度激動，為免他繼續醉酒鬧事，警員一度將他帶上警車，把其隔離以令其冷靜下來。

最後，該名擊碎破璃的前座男子當場承認責任，並表示願意為魯莽行為作出金錢賠償。經多方協調及點算損毀情況後，該名男乘客最終現場掏出1,000港元現金賠償予的士司機，雙方達成和解，的士司機亦表明不予追究。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
8小時前
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
19小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
14小時前
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 關愛隊、分委會席位亦不保
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 民政署：接獲辭任關愛隊及分委會通知
社會
12小時前
01:34
屯門中學校長李卓興爆粗後請辭 首度鞠躬道歉 拭淚：想同同學講「唔好學我」
社會
11小時前
周亦卿2015年立遺囑前9日贈長女周莉莉5432萬元支票及五女周蕙蕙花園台單位，周莉莉收支票之餘，對五妹亦獲贈物業感到不滿。資料圖片
其士爭產案丨2015年遺囑訂立前9日收父親5432萬元 周莉莉對周蕙蕙亦獲贈花園台物業感不滿
社會
12小時前
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
李嘉欣絕美零濾鏡狀態曝光 露肩背心襯Hermès袋盡顯百億闊太貴氣 倫敦現身疑探留學囝囝
李嘉欣絕美零濾鏡狀態曝光 露肩背心襯Hermès袋盡顯百億闊太貴氣 倫敦現身疑探留學囝囝
影視圈
12小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
2026-05-28 07:30 HKT