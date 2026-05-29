尖沙咀的士外籍醉客揮拳轟毀「大銀幕」 一度拒認數終付千元和解

尖沙咀凌晨發生一宗刑事毀壞案。今日（29日）凌晨4時許，兩名來自中東阿聯酋的外籍男遊客，在中環雲咸街登上一輛的士。兩人上車後分別坐在前座及後座，並向的士司機遞上一張位於尖沙咀廣東道13號的港威酒店卡片，示意前往該處。期間，後座男乘客同時要求司機在途中「順路」先前往赫德道3號一間土耳其餐廳，以便他下車購買食物。

豈料在後座友人下車買宵夜期間，留在車內、坐在前座的男乘客懷疑因不勝酒力借醉發狂，在毫無徵兆下突然發難，揮拳猛烈擊向的士的前擋風玻璃。由於力度極猛，擋風玻璃當場被轟碎，裂開呈現大片蜘蛛網狀的裂痕。後座友人隨後買完食物上車，赫見現場一片混亂。

的士司機驚魂甫定後立即報警求助，前座男子下了車，上了後面一架的士匿藏，而後座男子則只肯交出200元車資，並聲稱與前座男子不熟絡。

警員接報到場調查，經在附近一帶搜查後，成功在另一輛的士內，截獲該名涉嫌打爆擋風玻璃的前座阿聯酋男子。警員在現場調查期間，鑑於該名外籍男子滿身酒氣、情緒極度激動，為免他繼續醉酒鬧事，警員一度將他帶上警車，把其隔離以令其冷靜下來。

最後，該名擊碎破璃的前座男子當場承認責任，並表示願意為魯莽行為作出金錢賠償。經多方協調及點算損毀情況後，該名男乘客最終現場掏出1,000港元現金賠償予的士司機，雙方達成和解，的士司機亦表明不予追究。