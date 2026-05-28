假冒電子告票短訊驚現「升級版」 警方呼籲市民慎防受騙
更新時間：22:02 2026-05-28 HKT
發佈時間：22:02 2026-05-28 HKT
發佈時間：22:02 2026-05-28 HKT
警方今日（5月28日）在社交平台表示，近日假冒電子交通罰款（電子告票）短訊出現「升級版」。騙徒會模仿官方短訊格式，列出「通知書編號」、「日期」及「罰款」金額，更偽冒發送人名稱，企圖誘使市民點擊連結。有關超連結，冒充「電子交通告票平台」的「核實／繳付告票」頁面，企圖欺騙市民提供信用卡帳戶及個人資料。警方近日接獲多宗相關查詢，特此提醒大家一定要提高警惕，避免誤入釣魚騙局。
警務處嚴正表示，有關的偽冒電子告票短訊所列的網站（hxxps[:]//etraffic-tickethk[.]com, hxxps[:]//etraffic-tickethk[.]online, hxxps[:]//etraffic-tickethk[.]site, hxxps[:]//etraffic-tickethk[.]live）並非官方平台，市民切勿點擊超連結。
警務處「電子交通告票平台」（www.etrafficticket.gov.hk）除要求市民提供車牌號碼外，亦要求輸入通知書編號，並會列出「交通定額罰款通知書」（告票）詳情，如違例日期、時間及地點等，供市民核對。
警務處強調，所有電子告票短訊只會由警務處發送人名稱（即「#HKPF-eTT」）發出，而無論是以短信或電郵形式發出的告票，絕不會附有任何超連結。
市民如接獲來歷不明的短訊，應保持警覺，切勿點擊任何超連結、登入可疑網站或提供個人資料。市民若曾向該網站提供個人資料，請致電18222與警務處反詐騙協調中心人員聯絡。市民如對「電子交通告票平台」有任何查詢，可致電181 181。
警務處提醒市民切記「有#無Link .gov.hk你要認清」，注意以下防騙資訊：
- 所有告票短訊均由「#HKPF-eTT」發出，其他發送人名稱均屬偽冒；
- 短訊及電郵告票均不會附上任何超連結，市民應提高警覺，切勿點擊可疑超連結或提供個人資料；以及
- 平台官方網站域名結尾為「.gov.hk」，其他結尾均非政府網站。
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